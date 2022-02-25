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Картины Купки и Мухи стоимостью 2,5 миллиарда крон покажут в частной галерее

Картины Купки и Мухи стоимостью 2,5 миллиарда крон покажут в частной галерее

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Выставка Kupka – Mucha открывается 26 февраля в новом выставочном зале Expo 58 ART на Летне в Праге. Это первая совместная выставка двух самых известных чешских художников спустя 86 лет.
Картины Купки и Мухи стоимостью 2,5 миллиарда крон покажут в частной галерее

Выставка является свободным напоминанием о единственной совместной выставке Франтишека Купки и Альфонса Мухи, состоявшейся в 1936 году в парижском Музее Эколь Этранжерес в Жё де Пом в саду Тюильри.

«Оба художника знали друг друга через общих друзей — владельца фабрики, мецената и крупного коллекционера произведений искусства Йиндржиха Валдеса, а также посла Чехословакии в Париже и любителя искусства Штефана Осуского, который занимался бизнесом во Франции», — вспоминает Владимир Лекеш из Adolf Loos Apartment and Gallery — компании, которая организует выставку.

На уникальной выставке будет представлено более восьмидесяти картин маслом и работ на бумаге.

Работы предоставили более двадцати крупных частных коллекционеров, учреждений и фондов. «Нам удалось заимствовать картины как дома, так и за границей. Например, из Швейцарии, Германии, Франции, Англии и США. Это высокая оценка многолетней добросовестной работы  и, несомненно, знак большого доверия коллекционеров к нашей компании», — отмечает Владимир Лекеш.

Страховая стоимость выставленных произведений искусства достигает невероятных двух с половиной миллиардов крон. «Выставка застрахована в известной немецкой страховой компании и финансируется только нашей галереей без какой-либо поддержки из государственных финансов», — говорит Лекеш.

По стоимости работ это будет самая дорогая выставка в Чехии, организованная частной галереей. Именно поэтому можно ожидать, что оно будет сопровождаться строгими мерами безопасности.

Выставку можно посетить каждый день, включая выходные и праздничные дни, с 10:00 до 18:00 в здании Expo 58 ART в Летенских садах с 26 февраля по 20 марта 2022 года.

Источник: seznamzpravy.cz

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