3 марта в Праге пройдет Фестиваль Kultura pro Ukrajinu

Среди исполнителей, например, Хор Пражской филармонии, певица Amelie Siba, группа Lanugo, фольклористка Svitlana Reichelová, певица Aiko, белорусский дуэт Zabelov Group и другие. Концерт начнется в четверг в 18:00.
Фестиваль поддержит сбор финансовых средств в рамках программы SOS Ukrajina, организованный под эгидой некоммерческим обществом Člověk v tísni.
«Для нас было важно собрать на одной сцене чешских, украинских и российских артистов и показать нашу сплоченность с Украиной. Чехи проявляют невероятную волну солидарности и помогают всеми возможными способами. Украинцы отдают свои жизни за свою страну и за мир во всем мире. А россияне проявляют свой героизм на улицах России, где подписывают петиции против войны и проводят демонстрации ценой тюремного заключения и суровых наказаний», — сказал соорганизатор Мартин Шолц.
Помимо музыкантов, на фестивале выступят посол Украины Евгений Перебийнис, боснийский правозащитник и журналист Игорь Блажевич, журналист Александр Митрофанов и политический географ Михаил Романков.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии