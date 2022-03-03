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3 марта в Праге пройдет Фестиваль Kultura pro Ukrajinu

3 марта в Праге пройдет Фестиваль Kultura pro Ukrajinu

420on.cz 1
3 марта в пражском районе Кампа пройдет крупнейший фестиваль в поддержку Украины. Фестиваль Kultura pro Ukrajinu организован сотнями чешских, украинских и российских музыкантов и художников.
3 марта в Праге пройдет Фестиваль Kultura pro Ukrajinu

Среди исполнителей, например, Хор Пражской филармонии, певица Amelie Siba, группа Lanugo, фольклористка Svitlana Reichelová, певица Aiko, белорусский дуэт Zabelov Group и другие. Концерт начнется в четверг в 18:00.

Фестиваль поддержит сбор финансовых средств в рамках программы SOS Ukrajina, организованный под эгидой некоммерческим обществом Člověk v tísni.

«Для нас было важно собрать на одной сцене чешских, украинских и российских артистов и показать нашу сплоченность с Украиной. Чехи проявляют невероятную волну солидарности и помогают всеми возможными способами. Украинцы отдают свои жизни за свою страну и за мир во всем мире. А россияне проявляют свой героизм на улицах России, где подписывают петиции против войны и проводят демонстрации ценой тюремного заключения и суровых наказаний», — сказал соорганизатор Мартин Шолц.

Помимо музыкантов, на фестивале выступят посол Украины Евгений Перебийнис, боснийский правозащитник и журналист Игорь Блажевич, журналист Александр Митрофанов и политический географ Михаил Романков.

Источник: novinky.cz

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Темы
концерт фестиваль украинцы Украина События на Украине война Чехия Прага финансовая помощь
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