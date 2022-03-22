В Праге пройдет Кинофестиваль Febiofest 2022

Фестиваль Febiofest 2021 был основан в 1993 году независимой кино- и телекомпанией FEBIO Fera Fenič. Мероприятие, организованное поначалу почти без финансовой поддержки, но с еще большим энтузиазмом для друзей и киноманов, за эти годы превратилось в крупный кинофестиваль.

Фестиваль также предлагает насыщенную сопроводительную программу.

В последние годы фестиваль посетили также известные звезды, как Катрин Денев, Билле Огюст, Нанни Моретти, Джеральдин Чаплин, Ричард Лестер, Роман Полански и Фолькер Шлендорф, Андрей Кончаловский, Клаудия Кардинале и другие.

Фестиваль в первую очередь ориентирован на художественные фильмы, предлагая зрителям лучшие фильмы современного мирового кинематографа, прокатные премьеры и ретроспективы.

Основной конкурс посвящен самым впечатляющим и смелым фильмам со всего мира. Конкурс ориентируется в основном на молодых кинематографистов, представляет дебютные и вторые фильмы талантливых режиссеров. Многие из этих фильмов уже успешно демонстрировались на крупных международных фестивалях.

В сотрудничестве с чешским отделением Amnesty International вручается премия Amnesty International Febiofest. Для этого конкурса отбираются изображения из всех разделов о свободе, правах человека, свободе слова и борьбе за достойную жизнь.

Полная программа фествиаля: https://www.febiofest.cz/

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