23 миллиона было потрачено на реконструкцию карусели в Праге

Старинная карусель на Летне в Праге снова будет вращаться 11 июля этого года после капитального ремонта. В этот день исполнится 128 лет с момента ее постройки на этом месте. Стоимость реконструкции превысила 23 миллиона крон.

Карусель была построена в 1892 году плотником Матеем Билеком и впервые установлена на Виноградах. Два года спустя владелец Йозеф Небески перевез ее на Летну. Это одна из старейших сохранившихся напольных каруселей в Европе. В последний раз желающие могли покататься в 2004 году, когда она был передан Национальному техническому музею, однако из-за критического состояния ее позже закрыли.

Карусель ремонтируется уже много лет. В 2018 году реставрация фигур и других элементов интерьера была стоила примерно на 7,6 млн крон, из которых около 2,3 млн были предоставлены музеем из государственной казны.

Изначально аттракцион должен был заработать в том же году, но возникли проблемы с выбором реставратора. Одна из отремонтированных лошадей по кличке Флора сохранилась и останется в музее, потому что она очень хрупкая, но ее реплика будет размещена на карусели.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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