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В пражском торговом центре Котва 18 мая откроется крупнейший чешский ретро-музей

В пражском торговом центре Котва 18 мая откроется крупнейший чешский ретро-музей

420on.cz 2659
​В Праге 18 мая откроется крупнейший ретро-музей в Чешской Республике, который покажет посетителям дизайн, тенденции и повседневную жизнь в 70-х и 80-х годах в Чехословакии.
В пражском торговом центре Котва 18 мая откроется крупнейший чешский ретро-музей

Музей также включит в свою программу выставку, объясняющую инакомыслие или коммунистическую пропаганду. 

Выставка займет весь четвертый этаж торгового центра Kotva площадью более 2000 квадратных метров. В нем будет представлено около 12 000 уникальных предметов, большая часть которых была приобретена в рамках национального сбора в 2018 году.

Общественность также может поддержать Ретро-музей Праги через коллекцию на hithit.cz. Собранные средства помогут завершить проект и вдохнуть новую жизнь в предметы старины.

«Мы верим, что музей будет интересен посетителям и уникален своей интерактивностью», — объясняет Роберт Вуйтек, председатель Art Salon S.

Вуйтек провел 40 успешных исторических выставок в Праге и других регионах Чехии, например «Ретро 70-х и 80-х» или Retro biják в Танцующем доме.

Источник: seznamzpravy.cz

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музей Чехия Прага
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