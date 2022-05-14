В пражском торговом центре Котва 18 мая откроется крупнейший чешский ретро-музей

Музей также включит в свою программу выставку, объясняющую инакомыслие или коммунистическую пропаганду.
Выставка займет весь четвертый этаж торгового центра Kotva площадью более 2000 квадратных метров. В нем будет представлено около 12 000 уникальных предметов, большая часть которых была приобретена в рамках национального сбора в 2018 году.
Общественность также может поддержать Ретро-музей Праги через коллекцию на hithit.cz. Собранные средства помогут завершить проект и вдохнуть новую жизнь в предметы старины.
«Мы верим, что музей будет интересен посетителям и уникален своей интерактивностью», — объясняет Роберт Вуйтек, председатель Art Salon S.
Вуйтек провел 40 успешных исторических выставок в Праге и других регионах Чехии, например «Ретро 70-х и 80-х» или Retro biják в Танцующем доме.
Источник: seznamzpravy.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: