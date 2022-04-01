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В субботу начнется Пасхальная ярмарка на Староместской площади. Программа будет скромнее

В субботу начнется Пасхальная ярмарка на Староместской площади. Программа будет скромнее

anastasiia_kn 519
В субботу, 2 апреля на Староместскую площадь вернется крупнейшая пасхальная ярмарка. В этом году — с меньшим размахом.
В субботу начнется Пасхальная ярмарка на Староместской площади. Программа будет скромнее

На ярмарках отразились пандемия и война в Украине

«Мы занимаемся организацией ярмарок уже более двух лет. Ранее по рождественским ярмаркам сильно ударил кризис. После непростых переговоров удалось добиться некоторой компенсации от государства для наших киосков, но не у всех это получилось, поэтому в этом году рынки будут меньше и продавцов тоже не так много», — отметил Либор Вотруба, председатель Taiko, организатор ярмарки. 

По данным Вотрубы, на Рождество его компания потеряла 13 миллионов крон. Из-за войны в Украине изменится и состав посетителей, так как иностранные туристы остаются дома:

«Ожидался ажиотаж среди туристов из США и некоторых азиатских стран. Теперь они боятся ездить в Европу. Чехия сейчас для них зона неопределенности. Таким образом, в этом году туристический сезон будет больше для посетителей из Европы, а также из Чешской Республики», — заявил пражский советник Ян Чабр.

 

Посетители будут танцевать и играть на музыкальных инструментах

На площади красиво разместились около полусотни киосков и традиционный смотровой мостик. Продавцы предлагают пасхальные и весенние товары: яйца, керамику, скатерти и пледы. У трех киосков различные благотворительные организации также будут продавать свою продукцию. Есть и прохладительные напитки.

Из-за экономии программа в этом году будет другой — организаторы сосредоточатся на традициях из разных уголков страны, а также из-за рубежа, таких как Литва, Румыния, Болгария или Турция.

На выходных и в пасхальный понедельник будут работать детские мастер-классы, где юные посетители смогут сделать украшения. 

►Открыто каждый день с 10:00 до 22:00 до 24 апреля.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
Прага Чехия Пасха
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