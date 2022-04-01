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Вртбовский сад в Праге в этом году отмечает 300-летие

Вртбовский сад в Праге в этом году отмечает 300-летие

420on.cz 167
С 1 апреля в Вртбовском саду в Праге открывается новый сезон. Сад будет открыт для публики до октября каждый день с 10:00 до 18:00. Это один из самых красивых садов в стиле барокко в Центральной Европе. В этом году он отмечает 300-летие со дня основания.
Вртбовский сад в Праге в этом году отмечает 300-летие

Вртбовский сад, расположенный на склоне Петршина, — это террасный сад в стиле барокко итальянского типа, который был построен между 1715 и 1720 годами. Сад был создан в сотрудничестве со скульптором Матиашем Бернардом Брауном, чья мастерская изготавливала скульптурные и пластические украшения, и художником Вацлавом Вавржинец Райнером, автором фресок.

После сложной реконструкции, проведенной в 1991-1998 годах, Вртбовский сад снова открыт для посещения. Вртбовский сад является охраняемым памятником культуры 1-й степени и внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО, сад принадлежит столице Праге.

Источник: kudyznudy.cz

 

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Темы
Прага парки культура памятник Чехия
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