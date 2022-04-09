В Праге 21 апреля пройдет мировое турне Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. Павла Вирского

Благотворительное мировое турне Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. Павла Вирского — VYRSKY SHOW — пройдет в Праге 21 апреля.

За 85 лет существования знаменитый украинский коллектив исполнил десятки тысяч танцевальных номеров и покорил сотни тысяч зрительских сердец, прославляя Украину по всему миру.

VIRSKY SHOW – уникальное явление в истории украинской культуры. Это достояние нации, олицетворение силы, духа и самобытности украинского народа.

Каждый номер ансамбля – настоящий шедевр танца: зажигательная украинская энергетика, яркие национальные костюмы, колорит и выразительные движения, которые невозможно забыть

Виртуозность, мастерство и оригинальная интерпретация народных стилей – по праву относят ансамбль в число одного из лучших коллективов мира.

Легендарный коллектив отправляется в благотворительное турне и в ближайшее время выступит в Польше, Чехии, Венгрии, Германии, Италии, Болгарии, Турции, Франции, Нидерландах, Израиле и Грузии.

Во время концертов будет проходить сбор средств для поддержки сферы культуры и искусства в Украине, пострадавшей от вооруженной агрессии России.

Указанное турне проходит при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию.

Средства собранные с концерта пойдут на помощь Украине.

Билеты в сети Ticket-online.cz: https://www.ticket-online.cz/virsky-show#/



Билеты в сети Ticketportal.cz: https://www.ticketportal.cz/event/VIRSKY-SHOW-dobrocinne-svetove-turne-pro-Ukrajinu



