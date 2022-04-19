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Прага 2 представила новый экскурсионный маршрут по стопам Милады Гораковой

Прага 2 представила новый экскурсионный маршрут по стопам Милады Гораковой

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Четвертая часть своей серии уличных квестов. На этот раз желающие посетят места, связанные с личностью Милады Гораковой, которая здесь родилась, провела детство и училась.
Прага 2 представила новый экскурсионный маршрут по стопам Милады Гораковой

Девять остановок с вопросами

«Это интересный способ познакомиться с историей и узнать много интересного, несмотря на серьезность темы. После открытия новой мемориальной доски на месте рождения Миледи Гораковой и выпуска публикации мы решили таким образом показать жизнь смелой женщины, ставшей символом сопротивления тоталитаризму в 20 веке», — говорит инициатор Ярослав Шолц.

Маршрут состоит из девяти остановок, где можно получить информацию о жизни Миледи Гораковой и самих местах. Вопросы будут приведены на бумаге, решать задачки и набирать конкурсные очки можно также на смартфонах. Затем люди могут участвовать в розыгрыше призов. Сам конкурс продлится до конца мая.

 

Общественный деятель Милада Горакова (25.12.1901-27.6.1950) — жертва коммунистических властей Чехословацкой Республики, была казнена после сфабрикованного процесса. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

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