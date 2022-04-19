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ДРУГА РІКА «Кто, если не мы?» — Благотворительный концерт в поддержку Украины

ДРУГА РІКА «Кто, если не мы?» — Благотворительный концерт в поддержку Украины

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В Праге в Retro Music Hall 4 мая состоится благотворительный концерт в поддержку Украины ДРУГА РІКА «Кто, если не мы?», в Брно концерт пройдет 5 мая в Zoner BobyHall.
ДРУГА РІКА «Кто, если не мы?» — Благотворительный концерт в поддержку Украины

Концерт легендарной украинской рок-группы ДРУГА РІКА "Кто, если не мы?". Их называют легендой украинской рок-музыки, ведь они поют душой.

Их концерты дарят неповторимые ощущения, а музыка – найдет место в сердце каждого. 

Иногда кажется, что они были всегда: 25 лет на сцене, 7 студийных альбомов и сотни отыгранных концертов. 

О скоротечности времени можно вспоминать знаете когда? Когда оказывается, что, например, группе «Друга Ріка» уже более 25 лет! Представляете, как долго они радуют поклонников своими работами? Каждый раз группа удивляет публику необычными решениями, свежими идеями и потрясающими композициями. Хотите увидеть артистов своими глазами? Приходите на концерт группы «Друга Ріка». 

Сегодня группа «Друга Ріка» отправляется в благотворительный концертный тур по Европе с программой "Кто, если не мы?". Средства собранные с концертов пойдут на помощь Украине. 

ДРУГА РІКА «Хто, якщо не ми?»

Благодійний концерт на підтримку України 

Їх називають легендою української рок-музики, адже вони співають душею.

Їхні концерти дарують неповторні відчуття, а музика - знайде місце у серці кожного. 

Іноді здається, що вони існували завжди: 25 років на сцені, 7 студійних альбомів і сотні відіграних концертів. 

Про швидкоплинність часу можна згадувати знаєте коли? Коли виявляється, що ось наприклад, гурту «Друга Ріка» вже більше 25 років! Уявляєте, як довго вони радують шанувальників своїми роботами? Деякі з них дійсно «вічні»: наприклад, «Три хвилини», які не можна навіть уявити, що приїлися. Кожен раз гурт дивує публіку незвичайними рішеннями, свіжими ідеями і приголомшливими композиціями. Хочете побачити артистів на власні очі? Приходьте на концерт гурту «Друга Ріка». 

Час зловити свою хвилю натхнення на концерті душевного, неповторного і драйвового рок-гурту «Друга Ріка» та в унісон заспівати пісні,

які закарбувалися у нашій пам’яті назавжди! 

Сьогодні гурт «Друга Ріка» вирушає у благодійний концертний тур Європою. Кошти, зібрані з концерту, підуть на допомогу Україні.

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Темы
концерт Чехия Прага Брно Украина
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