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Театр братьев Форман, Чешская филармония и и Dekkadancers представят спектакль «Книга джунглей».

Театр братьев Форман, Чешская филармония и и Dekkadancers представят спектакль «Книга джунглей».

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​Театр братьев Форман, Чешская филармония и ансамбль Dekkadancers совместно подготовили театральную музыкально-танцевальную адаптацию «Книги джунглей». Спектакль создан специально для пражского шапито Azyl78, а премьера состоится 7 июня 2022 года.
Театр братьев Форман, Чешская филармония и и Dekkadancers представят спектакль «Книга джунглей».

Матей Форман — автор сценария, режиссер и сценограф. Полученное произведение должно быть вдохновлено творчеством Редьярда Киплинга, а также жизнью и законами джунглей как таковых. 

Композитор и дирижер Марко Иванович позаботился об оригинальной музыке, которую во время представления исполнят музыканты из Чешской филармонии. Партию движения в хореографии Штепана Печара исполнят танцоры ансамбля Dekkadancers. Постановка с элементами акробатики, масок и художественной стилизации — дань книге Киплинга.

«Для меня это все о жизни в джунглях. Это будет не буквальная адаптация, а наше собственное воображение, вдохновленное рассказами Киплинга. Я, например, далек от написания сценария Маугли и конкретных персонажей, потом приходит Марко и возвращает мотивы в музыку. Я еще не делал ничего подобного», — сказал Форман.

Главный продюсер новой постановки – Jatka78, в театральный шатер которого переезжает «Книга джунглей». «Специально для нашего пространства Azyl78 будет создан спектакль, не имеющий аналогов. Нам нравится наблюдать и влиять на то, как развиваются события», — сказал Штепан Кубишта, директор Azyl78. На сайте этой сцены стартовала предпродажа билетов.

Подробная информация jatka78
 

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