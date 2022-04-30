День открытых дверей пройдет 8 мая в Сенате Чехии

Гиды познакомят посетителей с историей Вальдштейнского дворца и судьбой его первого владельца, герцога Альбрехта фон Валленштейна. Туристы и жители Чехии также смогут заглянуть в зал заседаний, где проходят встречи сенаторов, будет открыт для посетителей рабочий кабинет вице-президента и приемная президента Сената. Экскурсии по дворцу проводятся с интервалом в 15 минут для групп до 30 человек. Длительность экскурсии — около 45 минут. Посетители смогут отдохнуть в Вальдштейнском саду, который также будет открыт для всех желающих.