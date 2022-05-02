​Фестиваль украинской культуры и гастрономии пройдет 5 мая в Праге на территории Главного рынка в Голешовице.

"Сотни тысяч сограждан украинской национальности давно проживают вместе с нами в Чехии и составляют одно из крупнейших национальных меньшинств в нашей стране. Но мы мало знаем об их культуре, еде, пении, танцах. Мы хотим это изменить, поэтому организуем фестиваль украинской культуры и гастрономии в пражской Тржнице", — говорится в анонсе мероприятия.

На фестивале выступят украинские артисты и музыканты. Здесь можно будет попробовать блюда настоящей украинской кухни, приготовленные украинскими поварами.

Все средства, собранные в ходе мероприятия, будут переданы в помощь Украине.

Источник: facebook.com