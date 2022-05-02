На Флоренц в Праге вернут скульптуру с мировым временем — теперь это будет реплика

Возвращение скульптуры запланировано на конец лета.

Менее двух лет назад с Флоренца в Праге пропала скульптура с часами — она должна вернуться на место в конце лета с техническими доработками.

Скульптура будет заменена копией

Она имела размеры двенадцать метров и весила пять тонн, но сильно пострадала от коррозии из-за дождевой воды.

«Наиболее эффективным решением оказалось изготовление реплики», — добавил советник Праги Ян Чабр. Теперь часы можно будет настраивать дистанционно, на первый взгляд реплика не будет отличима от оригинала, различия кроятся внутри конструкции. Таким образом, скульптура станет еще одним умным устройством в мегаполисе.

«Если возникла неисправность, мы увидим прямо из нашей диспетчерской в ​​штаб-квартире в Голешовицах, что позволит нам быстрее все починить. В то же время мы сможем гибко реагировать на изменения во времени и дистанционно настраивать часы», — сказал Томаш Йилек от имени THMP в отчете для журналистов.

Источник: prazska.drbna.cz