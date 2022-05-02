Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.67
USD
23.48
RUB
0.33
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
02d 20 °C
На Флоренц в Праге вернут скульптуру с мировым временем — теперь это будет реплика

На Флоренц в Праге вернут скульптуру с мировым временем — теперь это будет реплика

anastasiia_kn 419
Возвращение скульптуры запланировано на конец лета.
На Флоренц в Праге вернут скульптуру с мировым временем — теперь это будет реплика

Менее двух лет назад с Флоренца в Праге пропала скульптура с часами — она должна вернуться на место в конце лета с техническими доработками.  

 

Скульптура будет заменена копией

Она имела размеры двенадцать метров и весила пять тонн, но сильно пострадала от коррозии из-за дождевой воды.

«Наиболее эффективным решением оказалось изготовление реплики», — добавил советник Праги Ян Чабр. Теперь часы можно будет настраивать дистанционно, на первый взгляд реплика не будет отличима от оригинала, различия кроятся внутри конструкции. Таким образом, скульптура станет еще одним умным устройством в мегаполисе. 

«Если возникла неисправность, мы увидим прямо из нашей диспетчерской в ​​штаб-квартире в Голешовицах, что позволит нам быстрее все починить. В то же время мы сможем гибко реагировать на изменения во времени и дистанционно настраивать часы», — сказал Томаш Йилек от имени THMP в отчете для журналистов.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
скульптура Прага Чехия
Читайте
по теме 
Выставка ледяных скульптур проходит в городе Рожнов-под-Радгоштем
06.01.2022 15:32 Культура
Выставка ледяных скульптур проходит в городе Рожнов-под-Радгоштем
1470
В Праге открылся фестиваль Open House
07.08.2021 09:28 Общество
В Праге открылся фестиваль Open House
4549
Искусство на каждом шагу. В Чехии стартует бесплатный фестиваль "Линия скульптуры"
16.06.2021 12:50 Культура
Искусство на каждом шагу. В Чехии стартует бесплатный фестиваль "Линия скульптуры"
1387
Статуя в честь Яна Палаха переехала из Сиднея в чешский город Клатови
20.01.2021 18:40 Культура
Статуя в честь Яна Палаха переехала из Сиднея в чешский город Клатови
3025
Последние новости:
02
мая
В школе в Чехии из-за агрессивности учеников работает служба безопасности
02.05.2022 16:55 Общество
В школе в Чехии из-за агрессивности учеников работает служба безопасности
1
Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь
02.05.2022 16:08 Общество
Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь
96
Мужчина ограбил почту в Праге, чтобы потратить все деньги в ночном клубе
02.05.2022 15:50 Общество
Мужчина ограбил почту в Праге, чтобы потратить все деньги в ночном клубе
92
История украинца в Чехии, который перевозил родных: «Я грел себя надеждами, что осталась хоть часть семьи»
02.05.2022 14:44 Общество
История украинца в Чехии, который перевозил родных: «Я грел себя надеждами, что осталась хоть часть семьи»
274
Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапок
02.05.2022 12:45 Общество
Мужчина в Праге разбил двери автобуса ногой, упал и потерял тапок
523
В Праге 19 мая выступит Иван Дорн — #PlayforUkraine
02.05.2022 12:30 Культура
В Праге 19 мая выступит Иван Дорн — #PlayforUkraine
352
Биолог, преподаватель латыни, геофизик. Чехия уже приняла десятки женщин-академиков из Украины
02.05.2022 12:17 Общество
Биолог, преподаватель латыни, геофизик. Чехия уже приняла десятки женщин-академиков из Украины
304
Полиция в Чехии обвинила мужчину в убийстве трех членов своей семьи
02.05.2022 11:31 Общество
Полиция в Чехии обвинила мужчину в убийстве трех членов своей семьи
446
Фестиваль украинской культуры и гастрономии
02.05.2022 10:52 Культура
Фестиваль украинской культуры и гастрономии
538
Лучше половину, но сейчас. Клиенты Sberbank CZ начали продавать дебиторскую задолженность
02.05.2022 09:46 Экономика
Лучше половину, но сейчас. Клиенты Sberbank CZ начали продавать дебиторскую задолженность
544


Мобильная версия