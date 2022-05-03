Национальную галерею в Праге 18 мая можно будет посетить бесплатно

В Международный день музеев, ​18 мая, вход в Национальную галерею Праги будет бесплатным.

В этот день с 10:00 до 20:00 можно будет посетить четыре отделения и экспозиции Национальной галереи.

Для туристов и жителей страны будут открыты выставки: Staří Mistři I (Шварценбергский дворец), Staří Mistři II (Штернбергский дворец), Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠–⁠1550 (монастырь св. Анежки Чешской), 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století и 1918⁠–⁠1938: První republika (Veletržní palác).

В этом году вход в Национальную галерею будет бесплатным также 28 октября и 17 ноября.

Источник: ngprague.cz