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Национальную галерею в Праге 18 мая можно будет посетить бесплатно

Национальную галерею в Праге 18 мая можно будет посетить бесплатно

420on.cz 140
В Международный день музеев, ​18 мая, вход в Национальную галерею Праги будет бесплатным.
Национальную галерею в Праге 18 мая можно будет посетить бесплатно

В этот день с 10:00 до 20:00 можно будет посетить четыре отделения и экспозиции Национальной галереи. 

Для туристов и жителей страны будут открыты выставки: Staří Mistři I (Шварценбергский дворец), Staří Mistři II (Штернбергский дворец), Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠–⁠1550 (монастырь св. Анежки Чешской), 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století и 1918⁠–⁠1938: První republika (Veletržní palác).

В этом году вход в Национальную галерею будет бесплатным также 28 октября и 17 ноября.

Источник:  ngprague.cz

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Темы
музей Чехия Прага
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