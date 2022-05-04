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Международный день музеев пройдет в Праге 18 мая

Международный день музеев пройдет в Праге 18 мая

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В воскресенье, 18 мая, в рамках Международного дня музеев некоторые пражские музеи можно будет посетить бесплатно.
Международный день музеев пройдет в Праге 18 мая

В этот день с 10:00 до 20:00 можно будет посетить четыре отделения и экспозиции Национальной галереи. Для туристов и жителей страны будут открыты выставки: Staří Mistři I (Шварценбергский дворец), Staří Mistři II (Штернбергский дворец), Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠–⁠1550 (монастырь св. Анежки Чешской), 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století и 1918⁠–⁠1938: První republika (Veletržní palác).

18 мая бесплатно можно будет посетить Национальный сельскохозяйственный музей, Национальный музей и Музей города Праги.  

Национальный технический музей присоединится к акции со сниженной платой за вход. Цена билета составит 80 крон, но за эту стоимость нельзя будет осмотреть некоторые достопримечательности. 

Международный совет музеев (ICOM) учредил Международный день музеев в 1977 году для повышения осведомленности о роли музеев в развитии общества в целом. Акции могут проходить в течение дня, выходных или целой недели. Цель мероприятия — объединить музеи под девизом «Музей как важное средство культурного обмена, взаимообогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира между народами».

Источник: prague.eu

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Темы
музей Чехия Прага
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