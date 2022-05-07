Природные парки Праги

В нынешних условиях жизни, когда человека окружают бесконечный стресс и мысли о проблемах, порой не хватает времени и сил просто позаботиться о своём здоровье и душевном состоянии, чтобы восстановить баланс. Для этого не всегда нужны дорогостоящие процедуры или путёвки к морю. Иногда достаточно провести день на природе в одиночестве или с близкими, пройти новой тропой, подышать полной грудью свежим воздухом – как силы начнут наполнять тело и появятся новые мысли, впечатления и идеи.

Даже живя в столице много лет, и думая, что знаком с ней вдоль и поперёк, постоянно можно открывать для себя новую Прагу. Наверняка вы ещё не успели побывать во всех природных уголках города, которые позволяют, не выезжая за его пределы, насладиться красотами нетронутой первозданной природы. Поэтому расскажем вам о природных парках Праги – особых рекреационных территориях города.

Чем, по существу, является природный парк?

Как правило, он представляет собой охраняемую территорию с меньшей степенью защиты, чем национальный парк или охраняемая ландшафтная зона. Такие парки используются для туризма, отдыха, природоохранных, просветительских и других целей.

В разных странах аналог природного парка имеет большую или меньшую степень защиты с законодательной точки зрения. В Чехии вопрос природных парков регламентирован Законом №114/1992 Cб. «Об охране природы и окружающей среды».

В настоящее время на территории Праги насчитывается 12 природных парков:

1. Природный парк Ржичанка (чеш. Přírodní park Říčanka)

Природный парк простирается вдоль Ржичанского ручья между Угржиневсом и Беховице. Кроме того, этот парк сохранил характер сельского пейзажа, где поля, луга и пруды чередуются с более крупными и мелкими лесными насаждениями. Частью парка является особо охраняемая территория природного заповедника в Угржиневсе – комплекс пойменных лесов с богатым кустарниковым и травянистым покровом.

Площадь: 407,7 га

Городские части: Прага 22, Прага – Дубеч

2. Природный парк Шарка – Лысолае (чеш. Přírodní park Šárka – Lysolaje)

Шарецкий ручей образует ось природного парка. Вдоль его берегов раскинулся ряд особо охраняемых природных территорий, начиная с Дикой Шарки и заканчивая скалами Подбабы. В целом этот природный парк, вероятно, является наиболее сохранившейся природной зоной Праги (не нарушенной даже крупными каменоломнями), что позволяет совершать прогулки по природным комплексам, фактически находящимся всего в нескольких минутах ходьбы от центра Праги.

Площадь: 1 005 га

Городские части: Прага 6, Прага – Небушице, Прага – Лысолае

3. Природный парк Драгань – Троя (чеш. Přírodní park Drahaň – Troja)

Природный парк расположен на правом склоне долины Влтавы, включая прилегающее плато к западу от Чимице и Богнице. Он тянется вдоль реки Влтава от Яблоньки до Драганьского оврага под Долними Хабрами. Наиболее ценным является район Тройской котловины с ботаническим и зоологическим садами и находящимися неподалёку особо охраняемыми территориями – например, Подгорье, Замки и долина Богнице.

Площадь: 578,8 га

Городские части: Прага 8, Прага – Троя

4. Природный парк Рокитка (чеш. Přírodní park Rokytka)

Осью этого природного парка является ручей Рокитка, который представляет собой самый большой и протяжённый водоток на территории Праги, не считая Влтаву и Бероунку. Длина ручья составляет 36,2 км, из которых 31,5 км приходится на территорию Праги. Частью природного парка является здание замка и заповедника в Колодеях, а также особо охраняемая территория Мыто с замечательными геоморфологическими явлениями (например, боковой эрозией Рокитки).

Площадь: 1005 га

Городские части: Прага 22, Прага – Краловице, Прага – Недвези

5. Природный парк Коширже – Мотол (чеш. Přírodní park Košíře – Motol)

Доминантой этого природного парка является столовая гора Видоуль. Окружающие лесные угодья также включают лесной комплекс вокруг крематория Мотол и другие особо охраняемые территории.

Площадь: 354,4 га

Городские части: Прага 5, Прага 13

6. Природный парк Клановице – Чигадла (чеш. Přírodní park Klánovice – Čihadla)

Данный парк – это большой комплекс клановицких лесов с несколькими особо охраняемыми территориями вкупе с Почерницким прудом, который также является охраняемой территорией небольшой площади. Таким образом, он представляет собой природоведческий комплекс, и, в то же время, важную рекреационную зону.

Площадь: 2222,8 га

Городские части: Прага 14, Прага 20, Прага 21, Прага – Беховице, Прага – Долни Почернице, Прага – Клановице

7. Природный парк Сметанка (чеш. Přírodní park Smetanka)

Территория природного парка простирается вокруг Рокитки и нивы ее долины. На юго-западе он граничит с Кийским прудом, который не входит в состав природного парка. В центре простирается лесистый хребет Сметанка (242 м над уровнем моря), склон У Глубетинского виноградника и склон Под Гайем над поселением Алоисов. Природный парк соединен в восточной части с природным парком Клановиц – Чигадла и вместе они образуют основную территорию "зелёного клина", простирающегося от восточной окраины Праги к центру – холму Витков (270 м над уровнем моря) на Жижкове.

Площадь: 150,1 га

Городские части: Прага 9, Прага 14

8. Природный парк Ботич – Миличов (чеш. Přírodní park Botič – Milíčov)

Природный парк на юго-восточной окраине Праги простирается от долины Питковицкого ручья от Липан до впадения в Ботич, вдоль которого он продолжается до края Гостиваржского водохранилища, до природного парка Гостиварж – Забеглице. Он также включает в себя долину Ботич от автомобильного моста до слияния с Питковицким, включая Миличовскую рощу и прилегающие пруды.

Площадь: 824 га

Городские части: Прага 11, Прага 22, Прага – Уезд у Пругониц, Прага – Петровице, Прага – Кржеслице, Прага – Бенице

9. Природный парк Гостиварж – Забеглице (чеш. Přírodní park Hostivař – Záběhlice)

Следует за природным парком Ботич – Миличов. Его ядром является особо охраняемая территория излучин ручья Ботич с его прибрежными насаждениями. Частью природного парка также является Гостиваржская плотина, которая была построена в 1959-1963 годах и вскоре стала одной из важнейших рекреационных зон столицы.

Площадь: 423,1 га

Городские части: Прага 10, Прага 11, Прага 15, Прага – Петровице

10. Природный парк Модржанский овраг – Холупице (чеш. Přírodní park Modřanská rokle – Cholupice)

Территория природного парка расположена в районах Модржаны, Коморжаны, Писнице, Холупице и Точна. Ядро этого природного парка – обширный природный памятник Модржанский овраг, который является геоморфологически примечательным образованием и в то же время отличной и очень популярной зоной отдыха. Территория дополняется землями вокруг Холупице, которые сохранили свой природный характер, и на самом деле ничто не указывает на то, что они расположены в непосредственной близости к городу.

Площадь: 1707,5 га

Городские части: Прага 12, Прага – Либуш, Прага – Кунратице, Прага – Збраслав

11. Природный парк Прокопская и Далейская долины (чеш. Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí)

Парк средних размеров расположен на юго-западе Праги, где он охватывает всю территорию Прокопской и Далейской долин от Ржепорые и Нове-Бутовиц до Злихова, недалеко от устья Далейского ручья, впадающего в Влтаву. Это замечательный комплекс научно ценных экосистем на известняках. Здесь есть ряд особо охраняемых территорий, некоторые из которых (например, национальный природный памятник Пожары) содержат очень ценные геологические срезы с богатыми находками окаменелостей, имеющие глобальное значение.

Площадь: 652,5 га

Городские части: Прага 5, Прага 13, Прага – Ржепорые, Прага – Сливенец

12. Природный парк Радотинско – Хухельская роща (чеш. Přírodní park Radotínsko – Chuchelský háj)

Природный парк повторяет охраняемую ландшафтную зону Чешского карста и охватывает один из самых ценных районов города Праги с научной точки зрения. Обширная территория включает в себя склоны долин Влтавы и Бероунки от скал Баррандов на севере до долины Радотин, которая образует ее юго-западную границу и плавно переходит в охраняемую ландшафтную зону Чешского карста. Он простирается до края Радотина и охватывает долину левых притоков Радотинского потока из Задни Копанины, Лохкова и долины Славичи.

Площадь: 894,4 га

Городские части: Прага 16, Прага – Лохков, Прага – Ржепорые, Прага – Сливенец, Прага – Велка Хухле

Подробнее ознакомиться с темой столичной природы и экологии можно на официальном портале окружающей среды г. Прага portalzp.praha.eu.

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день