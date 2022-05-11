Святоянские торжества в Праге «Navalis 2022»

Ежегодный праздник в честь Яна Непомуцкого, самого значимого чешского мученика и святого. В этот день проходят службы в костелах по всей стране. А гостей самого праздника ждет знаменитый барочный концерт на воде, развлечения с гондольерами, викингами и фейерверк.
Программа праздника:
17.30 Праздничная месса в соборе Св. Вита, Войтеха и Вацлава
19.00 Святоянское шествие по Карлову мосту
19.40 Лодочная регата (Карлов мост)
19.50 Заключительное богослужение в церкви св. Франтишка (Křižovnické nám.)
20.30 Концерт у Влтавы под Карловым мостом
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