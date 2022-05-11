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Святоянские торжества в Праге «Navalis 2022»

Святоянские торжества в Праге «Navalis 2022»

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15 мая пройдет 13-й ежегодный речной фестиваль Navalis — народные гуляния под Карловым мостом в Праге с трехсотлетней традицией.
Святоянские торжества в Праге «Navalis 2022»

Ежегодный праздник в честь Яна Непомуцкого, самого значимого чешского мученика и святого. В этот день проходят службы в костелах по всей стране. А гостей самого праздника ждет знаменитый барочный концерт на воде, развлечения с гондольерами, викингами и фейерверк. 

Программа праздника:

17.30 Праздничная месса в соборе Св. Вита, Войтеха и Вацлава

19.00 Святоянское шествие по Карлову мосту

19.40 Лодочная регата (Карлов мост)

19.50 Заключительное богослужение в церкви св. Франтишка (Křižovnické nám.)

20.30 Концерт у Влтавы под Карловым мостом

Подробности на сайте Navalis

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Темы
фестиваль Прага Влтава Карлов Мост Чехия
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