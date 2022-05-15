В Праге и Брно выступит с благотворительными концертами украинская группа ТНМК

Группа ТНМК представит в Праге и Брно свой сольный концерт "Война миров".

05.06.2022 – Прага, Retro Music Hall (Francouzská 75/4, Praha 2)

06.06.2022 – Брно, Zoner BobyHall (Sportovní 559/2A, Brno)

Группа ТНМК представит свой сольный концерт "Война миров".

Вход в клуб будет открыт с 19.00. Начало концерта в 20.00.

ТНМК (Танец на майдане Конго) — легендарная украинская хип-хоп группа, история которой насчитывает три десятилетия. В арсенале музыкантов семь студийных альбомов, более сорока видеоклипов, участие в крупнейших фестивалях и десятки наград престижных музыкальных премий.

Название Танец на площади Конго возникло не случайно. Площадь Конго в Новом Орлеане считается Меккой хип-хоп культуры. После длительных музыкальных экспериментов топоним во многом определил стиль и манеру исполнения коллектива, сделав ребят мегапопулярным в Украине и за ее пределами.

В начале июня музыканты едут с благотворительными концертами в Чехию.

Денежные средства, собранные с концерта, пойдут на помощь военным госпиталям Украины.



Билеты по ссылке https://www.ticket-online.cz/tnmk#/



Пара клёвых видео здесь:

https://youtu.be/BhuWhgS_HlA

https://youtu.be/7ve25SZAuNU