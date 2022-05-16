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ДОБРОГО ВЕЧЕРА, МЫ ИЗ УКРАИНЫ / концерт в поддержку Украины

ДОБРОГО ВЕЧЕРА, МЫ ИЗ УКРАИНЫ / концерт в поддержку Украины

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31 мая в пражском Конгресс-центре состоится благотворительный концерт в поддержку Украины. Прибыль с концерта идет на гуманитарную помощь детям в фонд Маши Ефросининой «Фонд Маша».
ДОБРОГО ВЕЧЕРА, МЫ ИЗ УКРАИНЫ / концерт в поддержку Украины

 

Прибыль с концерта идет на гуманитарную помощь детям в фонд Маши Ефросининой «Фонд Маша»

 

 

 

Дорогой зритель! Это не просто концерт!


Участники концерта: Сергей Бабкин, Alina Pash, Jerry Heil, Елена Кравец, Дмитрий Танкович, Евгений Сморыгин, Виктория Булитко, Наталья Гарипова, Максим Коновал, Savyan, Юрий Карагодин


На этот раз мы соберемся на одной сцене не только для того, чтобы веселиться, как раньше! Мы соберемся потому, что нашей стране нужна наша и ваша помощь.


Украинцы и те, кому Украина стала вторым домом, комики и музыканты – мы никогда не выступали в таком составе, более того, некоторые из нас до войны работали в конкурирующих проектах – но сегодня пора объединяться и действовать!


Для победы каждый делает то, что умеет! Мы, артисты, умеем дарить эмоции! И мы будем делать это дальше!


Уверены, что на этом концерте мы с вами сможем посмеяться и поплакать. Вместе. Потому что сейчас мы все – одно целое!


Деньги с этого концерта будут переведены в фонд пострадавших на этой войне детишек Украины!


Продолжительность концерта более 2 часов.

Выражаем особую благодарность в поддержке в организации данного мероприятия Kongresové centrum Praha


Билеты в продаже здесь: https://www.ticket-online.cz/my-z-ukrajiny#/

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Темы
концерт Украина благотворительность Чехия Прага
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