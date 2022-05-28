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В Праге 11 июня можно будет забраться на 30-метровую дымовую трубу

В Праге 11 июня можно будет забраться на 30-метровую дымовую трубу

420on.cz 73
11 июня 2022 года с 10:00 до 20:00 в Праге проводится акция «День дымохода». В рамках мероприятия можно будет залезть на 30-метровый дымоход и даже спуститься в вентиляционную шахту.
В Праге 11 июня можно будет забраться на 30-метровую дымовую трубу

Стоимость экскурсии составляет 385 крон на человека. Залезть на трубу могут и дети старше 10 лет, но с согласия законного представителя. В качестве сопроводительной программы можно совершить экскурсию по историческому району Старых очистных сооружений. Также будут работать кафе, где можно перекусить.

Старая станция очистки сточных вод в Праге в районе Бубенеч — важный объект в истории архитектуры, техники и водного хозяйства. Станция была построена в 1901-1906 годах как последний элемент канализационной сети Праги. Станция

использовалась для очистки большей части сточных вод в Праге до 1967 года, когда поблизости на Цисаржском острове была введена в эксплуатацию Центральная станция очистки сточных вод. Проект канализации и расчет технических параметров очистных сооружений разработал инженер-строитель британского происхождения сэр Уильям Херлейн Линдли. Сейчас здание станции является музеем и памятником архитектуры.

Источник: staracistirna.cz

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Темы
экскурсии Чехия Прага культура архитектура
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