В Праге 11 июня можно будет забраться на 30-метровую дымовую трубу

Стоимость экскурсии составляет 385 крон на человека. Залезть на трубу могут и дети старше 10 лет, но с согласия законного представителя. В качестве сопроводительной программы можно совершить экскурсию по историческому району Старых очистных сооружений. Также будут работать кафе, где можно перекусить.
Старая станция очистки сточных вод в Праге в районе Бубенеч — важный объект в истории архитектуры, техники и водного хозяйства. Станция была построена в 1901-1906 годах как последний элемент канализационной сети Праги. Станция
использовалась для очистки большей части сточных вод в Праге до 1967 года, когда поблизости на Цисаржском острове была введена в эксплуатацию Центральная станция очистки сточных вод. Проект канализации и расчет технических параметров очистных сооружений разработал инженер-строитель британского происхождения сэр Уильям Херлейн Линдли. Сейчас здание станции является музеем и памятником архитектуры.
Источник: staracistirna.cz