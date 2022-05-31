В Праге пройдет крупнейшая научная выставка VELETRH VĚDY 2022

Мероприятие представляет науку во всех ее проявлениях и предлагает посетителям самое интересное из мира естественных, технических, гуманитарных и социальных наук. Ведь наука увлекательная и жизненно важная отрасль человеческой деятельности.
Посетители смогут ближе познакомиться с наукой благодаря интерактивным экспонатам, моделям, мобильным лабораториям и практическим семинарам.
С каждым годом на выставку приезжает все больше посетителей и популяризаторов — в 2019 году их было рекордных 30 150. Таким образом, научная ярмарка значительно выросла за эти годы и стала одной из самых быстрорастущих и прогрессивных выставок в Чешской Республике.
«Цель научной ярмарки — привлечь внимание общественности к чешской науке и исследованиям и в то же время показать другим научным учреждениям, что представление их работ общественности важно. Растущее число посетителей тому подтверждение», — говорят организаторы.
Источник: pvaexpo.cz