В Праге пройдет крупнейшая научная выставка VELETRH VĚDY 2022

Со 2 по 4 июня в Праге на территории выставочного комплекса PVA в Летнянах пройдет VELETRH VĚDY 2022 — крупнейшее научно-популярное мероприятие в Чешской Республике, которое ежегодно с 2015 года организует Академия наук Чешской Республики. Вход на выставку бесплатный.

Мероприятие представляет науку во всех ее проявлениях и предлагает посетителям самое интересное из мира естественных, технических, гуманитарных и социальных наук. Ведь наука увлекательная и жизненно важная отрасль человеческой деятельности.

Посетители смогут ближе познакомиться с наукой благодаря интерактивным экспонатам, моделям, мобильным лабораториям и практическим семинарам.

С каждым годом на выставку приезжает все больше посетителей и популяризаторов — в 2019 году их было рекордных 30 150. Таким образом, научная ярмарка значительно выросла за эти годы и стала одной из самых быстрорастущих и прогрессивных выставок в Чешской Республике.

«Цель научной ярмарки — привлечь внимание общественности к чешской науке и исследованиям и в то же время показать другим научным учреждениям, что представление их работ общественности важно. Растущее число посетителей тому подтверждение», — говорят организаторы.

Источник: pvaexpo.cz