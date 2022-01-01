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19 августа в Праге пройдет благотворительный концерт группы «Океан Эльзы»

19 августа в Праге пройдет благотворительный концерт группы «Океан Эльзы»

Партнер рубрики:
420on.cz
12 июня
17:13
339
19 августа 2022 года в Sportovní hala Fortuna (бывш. TipSport arena) в Праге состоится благотворительный концерт популярной украинской рок-группы «Океан Эльзы».

19 августа в Праге пройдет благотворительный концерт группы «Океан Эльзы»

Средства от продажи билетов будут переданы на помощь детям, пострадавшим во время войны, беженцам, а также защитникам Украины.

С любовью к Украине, с благодарностью Чехии, с безграничной верой в Защитников Украины и Победу! Слава Украине!

Билеты можно приобрести по ссылке ticket-online.cz/okean-elzy#/

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