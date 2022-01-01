Чешский филармонический оркестр 22 июня выступит на Градчанской площади в Праге

Традиционный концерт Чешского филармонического оркестра под открытым небом возвращается в Прагу спустя два года. Концерт пройдет на Градчанской площади 22 июня, вход бесплатный.

Программа этого года, которая по традиции закрывает концертный сезон Чешской филармонии, была подготовлена ​​британским дирижером Уэйном Маршаллом в стиле джаза, кино и музыки. Продолжительность программы 1 час 10 минут, начало концерта — в 20.15.

Чешский филармонический оркестр (чеш. Česká filharmonie) — чешский симфонический оркестр, базирующийся в Праге. Он появился в 1896 году, когда оркестранты пражского Национального театра исполнили произведения А. Дворжака под управлением автора. В 2008 году оркестр занял 20 место в списке 20 лучших оркестров мира по версии журнала Gramophone.

Подробная информация на сайте ceskafilharmonie.cz

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