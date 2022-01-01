Во вторник на Градчанах открывается реконструированная вилла Билека

Вилла Билека находится в ведении Галереи города Праги с 1960-х годов
«Реконструкция привела к тому, что атмосфера пространства, спроектированная самим Билеком и дополненная металлическими и керамическими элементами, воплотилась в жизнь», — сказал журналистам куратор выставки Мартин Круммгольц. Экспонаты будут расположены таким образом, чтобы каждое помещение было особенным и представляло отдельную тему его творчества.
По словам Билека, пражская вилла должна была выражать «Жизнь как поле, полное спелых колосьев». План здания напоминает след косы, собирающей зерно.
С самого начала творчество Билека было пронизано набожными мотивами, помимо библейских тем Билек интересовался национальной историей и идеями чешских религиозных реформаторов. Одной из ключевых тем стала, например, фигура Яна Гуса. Дружба с художницей Зденкой Браунеровой, поэтами Юлиусом Зейером, Якубом Демлом и особенно с Отокаром Бржезиной, чью поэзию Билек часто художественно воплощал, также оказали фундаментальное влияние на его творчество.
Дружбе и сотрудничеству между Билеком и Бржезиной посвещена выставка на чердаке виллы.
Источник: prazska.drbna.cz
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