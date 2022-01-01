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Алексей Вертинский пережил сложную операцию на сердце. Деньги со спектакля в Праге пойдут на реабилитацию актера

Алексей Вертинский пережил сложную операцию на сердце. Деньги со спектакля в Праге пойдут на реабилитацию актера

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
21 июня
13:44
298
29 июня в Праге состоится спектакль «Історії кохання для дорослих» — часть вырученных средств пойдет на поддержку и реабилитацию актера, который, к сожалению, теперь принять участие в спектакле не сможет.

Алексей Вертинский пережил сложную операцию на сердце. Деньги со спектакля в Праге пойдут на реабилитацию актера

Украинский актер Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце и готовится еще к одной — украинцы помогли его семье собрать деньги на лечение всего за одну ночь. 

Пока играть, к сожалению, он не сможет, но спектакль «Історії кохання для дорослих» все равно состоится, а часть собранных средств за билеты пойдёт на восстановление здоровья актера.

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