Алексей Вертинский пережил сложную операцию на сердце. Деньги со спектакля в Праге пойдут на реабилитацию актера

29 июня в Праге состоится спектакль «Історії кохання для дорослих» — часть вырученных средств пойдет на поддержку и реабилитацию актера, который, к сожалению, теперь принять участие в спектакле не сможет.

Украинский актер Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце и готовится еще к одной — украинцы помогли его семье собрать деньги на лечение всего за одну ночь.

Пока играть, к сожалению, он не сможет, но спектакль «Історії кохання для дорослих» все равно состоится, а часть собранных средств за билеты пойдёт на восстановление здоровья актера.

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