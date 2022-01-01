Алексей Вертинский пережил сложную операцию на сердце. Деньги со спектакля в Праге пойдут на реабилитацию актера

21 июня
13:44
298
29 июня в Праге состоится спектакль «Історії кохання для дорослих» — часть вырученных средств пойдет на поддержку и реабилитацию актера, который, к сожалению, теперь принять участие в спектакле не сможет.
Украинский актер Алексей Вертинский перенес сложную операцию на сердце и готовится еще к одной — украинцы помогли его семье собрать деньги на лечение всего за одну ночь.
Пока играть, к сожалению, он не сможет, но спектакль «Історії кохання для дорослих» все равно состоится, а часть собранных средств за билеты пойдёт на восстановление здоровья актера.
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
читайте по теме
Последние новости:
популярное