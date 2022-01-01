Летний шекспировский фестиваль в Праге

В этом году Летний шекспировский фестиваль (Letní Shakespearovské Slavnosti) вернется на сцену под открытым небом в Праге, Остраве и Братиславе. Во время фестиваля с 28 июня по 2 сентября зрители смогут увидеть более 150 спектаклей.

Летний шекспировский фестиваль — старейшее и крупнейшее театральное представление под открытым небом в Европе, на котором представлены произведения Уильяма Шекспира.

В этом году на Летнем Шекспировском фестивале будут представлены четыре новинки. Первую из них — спектакль «Макбет» — зрители смогут увидеть 28 июня в Королевском саду Пражского Града. Режиссер — Якуб Крофта, Марек Немец сыграет главную роль, а его жену сыграет Ленка Кроботова.

Второй премьерой станет Шекспир в концертной форме. Уникальный проект — Koncert pro Mr. Shakespeara, где музыкальная сторона драматурга оживает в подборке самых успешных шекспировских песен композитора, автора текстов и продюсера Даниэля Фикейза. В сопровождении «Оркестра одиноких сердец Уильяма Шекспира» вы увидите популярных деятелей современной музыкальной и театральной сцены.

Третьей новинкой этого года стала постановка в Остраве одной из самых волшебных комедий Шекспира — «Сон в летнюю ночь»й. В главных ролях Томаш Дастлик в роли Тесея / Оберона и Зузана Кайнарова Ржичаржова в роли Ипполиты / Титании.

Фестиваль продлится с конца июня до начала сентября и проходит на открытых сценах в Праге, Остраве и Братиславе. Спектакли начинаются в 20:30.

Фестиваль был инициирован президентом Вацлавом Гавелом. В начале 90-х он открыл Пражский Град для художников, чтобы привлечь внимание публики. Первый шекспировский спектакль здесь состоялся в 1990 году, а с 1998 года здесь регулярно проходят спектакли и концерты. Летом проходит около 150 спектаклей, а зрительный зал под открытым небом вместимостью от 600 до 1000 мест регулярно заполняется.

Источник: kudyznudy.cz