Цирковой фестиваль Letní Letná пройдет в Праге с 11 по 31 августа

У Ганавского павильона в Летенских садах будет вновь построена большая арена под открытым небом, на которой выступят чешские и зарубежные цирковые ансамбли.
Иоганн Ле Гильерм приедет из Франции, считающейся «колыбелью нового цирка», с проектом Terces. Испанский ансамбль Compañía de Circo "eia" в постановке Nuye предложит энергичное шоу. А шведский цирк Cirkör возвращается в Letní Letná, чтобы представить новую версию спектакля Knitting Peace.
«Для того, чтобы предложить зрителям самую разнообразную и качественную программу предстоящего летнего лета, я объехал часть Европы в поисках зарубежных звезд, поэтому в этом году в Летенских садах посетителей будет ждать широкий спектр новых цирковых развлечений», — сказал Иржи Турек, директор фестиваля Letní Letná.
Международный Фестиваль « Letní Letná» — единственное шоу такого рода и размаха в Чешской Республике и соседних странах. Помимо вечерних представлений посетителей ждет насыщенная театральная программа для детей.
В прошлом году фестиваль посетили более 50 000 человек.
Источник: ceskenoviny.cz
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