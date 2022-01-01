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Цирковой фестиваль Letní Letná пройдет в Праге с 11 по 31 августа

Цирковой фестиваль Letní Letná пройдет в Праге с 11 по 31 августа

Партнер рубрики:
Kochy
26 июня
11:47
240
​Международный фестиваль современного циркового искусства и нового театра в Летенских садах в Праге в этом году будет проходить с 11 по 31 августа.

Цирковой фестиваль Letní Letná пройдет в Праге с 11 по 31 августа

У Ганавского павильона в Летенских садах будет вновь построена большая арена под открытым небом, на которой выступят чешские и зарубежные цирковые ансамбли.

Иоганн Ле Гильерм приедет из Франции, считающейся «колыбелью нового цирка», с проектом Terces. Испанский ансамбль Compañía de Circo "eia" в постановке Nuye предложит энергичное шоу. А шведский цирк Cirkör возвращается в Letní Letná, чтобы представить новую версию спектакля Knitting Peace.

«Для того, чтобы предложить зрителям самую разнообразную и качественную программу предстоящего летнего лета, я объехал часть Европы в поисках зарубежных звезд, поэтому в этом году в Летенских садах посетителей будет ждать широкий спектр новых цирковых развлечений», — сказал Иржи Турек, директор фестиваля Letní Letná.

Международный Фестиваль « Letní Letná» — единственное шоу такого рода и размаха в Чешской Республике и соседних странах. Помимо вечерних представлений посетителей ждет насыщенная театральная программа для детей.

В прошлом году фестиваль посетили более 50 000 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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