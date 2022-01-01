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Кино под открытым небом в Чехии: Транспортная компания покажет двадцать фильмов бесплатно

Кино под открытым небом в Чехии: Транспортная компания покажет двадцать фильмов бесплатно

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 июня
13:18
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Киноавтобус транспортной компании в этом сезоне готовит более сорока показов.Он остановится в одиннадцати местах и покажет зрителям отечественные и зарубежные фильмы. Сначала киноавтобус остановится в Чаковицах на площади Йиржи Берана — в понедельник, 27 июня. Показ начнут с фильма «Элемент, Шампунь, Точка и Карел».

Кино под открытым небом в Чехии: Транспортная компания покажет двадцать фильмов бесплатно

Киноавтобус будет показывать четыре разных фильма на каждой остановке. Будет представлено одиннадцать чешских фильмов, пять американских, по одному — немецкий, британский, соместного произодства Чехии и Словакии, а также бельгийско-французский.

Киносеанс смогут посетить до двухсот зрителей, вход бесплатный. 

«Кинобус, как всегда, связан с благотворительностью. Во время показа посетители могут положить любой взнос в специальную копилку, которая поможет детям улучшить качество жизни», — рассказал Йозеф Вольтр, руководитель отдела маркетинга и торговли транспортной компании. 

Деньги пойдут организации SOS dětským vesničkám. 

Показ начинается после наступления темноты с 20:30 до 21:45 в зависимости от текущих условий. Киноавтобус будет работать до 8 сентября.

►Смотреть расписание сеансов

 

Источник: prazska.drbna.cz

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