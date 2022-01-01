Кино под открытым небом в Чехии: Транспортная компания покажет двадцать фильмов бесплатно

Киноавтобус будет показывать четыре разных фильма на каждой остановке. Будет представлено одиннадцать чешских фильмов, пять американских, по одному — немецкий, британский, соместного произодства Чехии и Словакии, а также бельгийско-французский.
Киносеанс смогут посетить до двухсот зрителей, вход бесплатный.
«Кинобус, как всегда, связан с благотворительностью. Во время показа посетители могут положить любой взнос в специальную копилку, которая поможет детям улучшить качество жизни», — рассказал Йозеф Вольтр, руководитель отдела маркетинга и торговли транспортной компании.
Деньги пойдут организации SOS dětským vesničkám.
Показ начинается после наступления темноты с 20:30 до 21:45 в зависимости от текущих условий. Киноавтобус будет работать до 8 сентября.
Источник: prazska.drbna.cz
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