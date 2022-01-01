Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Культура
Прага хочет привлечь туристов из других чешских городов и готовит для них выгодные предложения

Прага хочет привлечь туристов из других чешских городов и готовит для них выгодные предложения

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 июня
11:36
49
В начале июля организация Prague City Tourism запустит кампанию, целью которой является привлечение большего количества чешских туристов в столицу на более длительный период времени. Что касается иностранцев, то кампания должна информировать их о правилах поведения, особенно в историческом центре.

Прага хочет привлечь туристов из других чешских городов и готовит для них выгодные предложения

«Туризм в Праге постепенно восстанавливается после спада, вызванного COVID-19, поэтому в этом году вместе с Prague City Tourism и Praha 1 мы уделяем особое внимание информированию посетителей о необходимости вести себя уважительно к городу и местным жителям. Кампания Enjoy Respect Prague также включает в себя полезные советы и подсказки об очень интересных местах без скопления людей или о том, куда пойти, чтобы вкусно поесть», — сказала в пресс-релизе Хана Тржештикова, советник по культуре и туризму. Организация подготовила для посетителей пакеты предложений, с помощью которых они могут сэкономить на посещении достопримечательностей.

«Например, они могут получить скидку на посещение пражских башен в сочетании с поездкой на историческом трамвае № 42 и т. д.», — пояснила Яна Адамцова, член совета директоров Prague City Tourism. Кампания также хочет проинформировать иностранных туристов о правилах поведения в городе. 

«Прага 1 уже давно борется с негативными последствиями туризма — от краткосрочного размещения в квартирах с нарушением правил о шуме ночью до сложностей, связанных с различными видами транспорта для туристов, которые точно не подходят для исторического центра», — описал мэр района Праги 1 Петр Хейма.

Прибывающих, например, инструктируют использовать услуги только лицензированных гидов, уважать исторические памятники или не шуметь на улицах ночью. С последним Прага 1 уже давно испытывает проблемы.

«Поэтому прошлым летом мы запустили информационную кампанию под названием Enjoy & Respect, мы интенсивно общаемся с предпринимателями в сфере туризма и ужесточаем контроль», — добавил он Хейма.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 



читайте по теме
Assets
25 июня
10:25
2678
Общество
Чешский турист умер на пляже в Египте
Assets
16 июня
20:46
1540
Экономика
Туристическому сезону в этом году может помешать нехватка персонала в аэропортах
Assets
13 июня
09:48
3106
Общество
Чешские отельеры радуются. Даже без русских и китайцев гостиницы заполняются быстрее, чем до ковида
Assets
16 мая
15:15
962
Общество
На набережных в Праге хотят запретить распитие спиртных напитков в ночное время
Последние новости:
Assets
28 июня
12:10
1
Общество
Обвиненный в убийстве сначала признал вину, а теперь заявляет о невиновности. В чешском суде он показывал средний палец
Assets
28 июня
11:01
73
Общество
В Праге мужчина украл электровелосипед за сто тысяч. Полиция его ищет
Assets
28 июня
10:25
227
Экономика
Самые дорогие квартиры в Праге — в районе Йозефов
Assets
28 июня
09:20
244
Экономика
В прошлом году инвестиционные фонды купили более 1500 квартир в Чехии
Assets
28 июня
08:28
207
Экономика
Президентские выборы в Чехии пройдут в январе 2023 года
Assets
27 июня
19:43
624
Общество
Полиция Чехии обвинила двух человек в мошенничестве с криптовалютами на сотни миллионов крон
Assets
27 июня
18:43
2658
Экономика
Большинство чехов боятся того, что принесут следующие месяцы
Assets
27 июня
16:56
424
Общество
По данным полиции Чехии, из-за пандемии наркозависимые стали активнее покупать наркотики онлайн
Assets
27 июня
15:44
889
Общество
Министр иностранных дел обсудил с комиссаром ООН помощь Чехии украинским беженцам
Assets
27 июня
15:41
694
Общество
VZP: Расходы на лечение украинцев ожидаются ниже, чем предполагалось ранее


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода