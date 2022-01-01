Прага хочет привлечь туристов из других чешских городов и готовит для них выгодные предложения

В начале июля организация Prague City Tourism запустит кампанию, целью которой является привлечение большего количества чешских туристов в столицу на более длительный период времени. Что касается иностранцев, то кампания должна информировать их о правилах поведения, особенно в историческом центре.

«Туризм в Праге постепенно восстанавливается после спада, вызванного COVID-19, поэтому в этом году вместе с Prague City Tourism и Praha 1 мы уделяем особое внимание информированию посетителей о необходимости вести себя уважительно к городу и местным жителям. Кампания Enjoy Respect Prague также включает в себя полезные советы и подсказки об очень интересных местах без скопления людей или о том, куда пойти, чтобы вкусно поесть», — сказала в пресс-релизе Хана Тржештикова, советник по культуре и туризму. Организация подготовила для посетителей пакеты предложений, с помощью которых они могут сэкономить на посещении достопримечательностей.

«Например, они могут получить скидку на посещение пражских башен в сочетании с поездкой на историческом трамвае № 42 и т. д.», — пояснила Яна Адамцова, член совета директоров Prague City Tourism. Кампания также хочет проинформировать иностранных туристов о правилах поведения в городе.

«Прага 1 уже давно борется с негативными последствиями туризма — от краткосрочного размещения в квартирах с нарушением правил о шуме ночью до сложностей, связанных с различными видами транспорта для туристов, которые точно не подходят для исторического центра», — описал мэр района Праги 1 Петр Хейма.

Прибывающих, например, инструктируют использовать услуги только лицензированных гидов, уважать исторические памятники или не шуметь на улицах ночью. С последним Прага 1 уже давно испытывает проблемы.

«Поэтому прошлым летом мы запустили информационную кампанию под названием Enjoy & Respect, мы интенсивно общаемся с предпринимателями в сфере туризма и ужесточаем контроль», — добавил он Хейма.

Источник: prazska.drbna.cz

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