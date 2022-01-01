Борис Гребенщиков 21 сентября выступит с концертом в Праге

В связи с трагическими событиями в Украине, именно в год своего 50-летия группа «Аквариум» на время прекратила свою концертную деятельность. Но чтобы не оставлять зрителей совсем без музыки, на этот период на сцену будет выходить временный состав «БГ+».
Его костяк, помимо БГ, составят басист Александр Титов, клавишник Константин Туманов и флейтист Брайан Финнеган, перкуссионисты Лиам Брэдли и Глеб Гребенщиков, а также скрипач Андрей Суротдинов.
Борис Гребенщиков открыто критиковал вторжение России в Украину, поэтому он больше не может оставаться или выступать в России. Пражские поклонники могут рассчитывать на известные хиты группы «Аквариум» за все пятьдесят лет ее работы, а также на новые, только что выпущенные композиции.
Билеты можно приобрести на сайте GoOut.
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