Дни европейского наследия в Чехии: сотни памятников можно будет посетить бесплатно

С 10 по 18 сентября по всей Чехии пройдут многочисленные акции в рамках Дней европейского наследия — 2022. Можно будет посетить объекты, которые в другие дни недоступны публике, а те, что всегда открыты для туристов, предложат специальную программу.

Что такое Дни европейского наследия

В 2022 году Дни европейского наследия (European Heritage Days, или EHD) состоятся в Чехии уже в 25-й раз. Чешская часть общеевропейской акции начнется 10 сентября и продлится до 18 сентября. В эти дни (прежде всего в выходные) распахнут свои двери памятники разного рода: архитектурные, археологические, сакральные, технические, а также музеи, галереи и библиотеки, собрания которых неразрывно связаны с культурным наследием. Разнообразие объектов-участников впечатляет: можно будет заглянуть, например, в суды и ратуши, школы и жилые дома, газгольдеры и противоатомные бункеры.

Большая часть памятников, участвующих в акции, будет доступна бесплатно или за символическую плату. Всего таких объектов около 1000 по всей Чехии. Официальная церемония открытия Дней европейского наследия пройдет в этом году в Хебе.

Программа фестиваля размещена на сайте historickasidla.cz