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Дни европейского наследия в Чехии: сотни памятников можно будет посетить бесплатно

Дни европейского наследия в Чехии: сотни памятников можно будет посетить бесплатно

Партнер рубрики:
Kochy
04 июля
16:56
17
С 10 по 18 сентября по всей Чехии пройдут многочисленные акции в рамках Дней европейского наследия — 2022. Можно будет посетить объекты, которые в другие дни недоступны публике, а те, что всегда открыты для туристов, предложат специальную программу.

Дни европейского наследия в Чехии: сотни памятников можно будет посетить бесплатно

Что такое Дни европейского наследия 

В 2022 году Дни европейского наследия (European Heritage Days, или EHD) состоятся в Чехии уже в 25-й раз. Чешская часть общеевропейской акции начнется 10 сентября и продлится до 18 сентября. В эти дни (прежде всего в выходные) распахнут свои двери памятники разного рода: архитектурные, археологические, сакральные, технические, а также музеи, галереи и библиотеки, собрания которых неразрывно связаны с культурным наследием. Разнообразие объектов-участников впечатляет: можно будет заглянуть, например, в суды и ратуши, школы и жилые дома, газгольдеры и противоатомные бункеры. 

Большая часть памятников, участвующих в акции, будет доступна бесплатно или за символическую плату. Всего таких объектов около 1000 по всей Чехии. Официальная церемония открытия Дней европейского наследия пройдет в этом году в Хебе. 

Программа фестиваля размещена на сайте  historickasidla.cz



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