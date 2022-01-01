В Праге 28 августа состоится концерт «Бумбокс» (Прага / Praha)

«Приглашаем всех на концерт в Прагу. Чем больше билетов мы продаем, тем больше средств мы можем собрать. Понятно для чего, — говорится в сообщении группы в Facebook. — Это не обычный пресс-релиз, это сообщение для друзей — расскажите о концерте, покупайте билеты и до встречи».
«Бумбокс» планирует провести еще несколько концертов в ближайшее время.
Билеты на концерт можно приобрести по ссылке https://pankoncert.pl/boombox-prague/
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