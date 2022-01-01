Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Культура
В Праге 28 августа состоится концерт «Бумбокс» (Прага / Praha)

В Праге 28 августа состоится концерт «Бумбокс» (Прага / Praha)

Партнер рубрики:
Kochy
06 июля
10:39
437
​Невероятно, но факт — 28 августа 2022 года «Бумбокс» выступит с концертом в пражском Forum Karlin.

В Праге 28 августа состоится концерт «Бумбокс» (Прага / Praha)

«Приглашаем всех на концерт в Прагу. Чем больше билетов мы продаем, тем больше средств мы можем собрать. Понятно для чего, — говорится в сообщении группы в Facebook. — Это не обычный пресс-релиз, это сообщение для друзей — расскажите о концерте, покупайте билеты и до встречи». 

«Бумбокс» планирует провести еще несколько концертов в ближайшее время. 

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке https://pankoncert.pl/boombox-prague/

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
01 июля
11:27
1642
Культура
Борис Гребенщиков 21 сентября выступит с концертом в Праге
Assets
13 июня
19:24
1731
Культура
Чешский филармонический оркестр 22 июня выступит на Градчанской площади в Праге
Assets
12 июня
17:13
5061
Культура
19 августа в Праге пройдет благотворительный концерт группы «Океан Эльзы»
Assets
05 июня
13:30
944
Экономика
Стинг выступит на O2 Arena в Праге 28 октября на своем концерте под названием «My Songs»
Последние новости:
Assets
06 июля
13:51
272
Общество
Они зарабатывают миллионы крон в год: топ-10 самых богатых ютуберов в Чешской Республике.
Assets
06 июля
10:00
719
Общество
Тушить крупный пожар в Кралупах у Праги будут весь день 6 июля
Assets
05 июля
19:25
656
Общество
В результате схода ледника в Италии погибли два чеха
Assets
05 июля
16:49
1421
Общество
Количество беженцев в палаточных городках в Чехии уменьшается
Assets
05 июля
12:06
844
Экономика
Прокат электромобилей в Чехии за год вырос более чем в четыре раза
Assets
05 июля
08:08
1295
Коронавирус
Регистрация на четвертую прививку против коронавируса в Чехии откроется в середине августа
Assets
04 июля
19:29
920
Общество
Трое чехов пропали без вести после схода ледника в Италии
Assets
04 июля
16:56
4121
Культура
Дни европейского наследия в Чехии: сотни памятников можно будет посетить бесплатно
Assets
04 июля
13:49
1656
Политика
Премьер Чехии Петр Фиала хочет привлечь чешские компании к восстановлению Украины
Assets
04 июля
13:00
2271
Культура
Спектакль «Мастер и Маргарита» в Праге


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода