В Праге 28 августа состоится концерт «Бумбокс» (Прага / Praha)

​Невероятно, но факт — 28 августа 2022 года «Бумбокс» выступит с концертом в пражском Forum Karlin.

«Приглашаем всех на концерт в Прагу. Чем больше билетов мы продаем, тем больше средств мы можем собрать. Понятно для чего, — говорится в сообщении группы в Facebook. — Это не обычный пресс-релиз, это сообщение для друзей — расскажите о концерте, покупайте билеты и до встречи».

«Бумбокс» планирует провести еще несколько концертов в ближайшее время.

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке https://pankoncert.pl/boombox-prague/