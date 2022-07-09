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«KONCERT PRO UKRAJINU» - БОЛЬШОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПРАГЕ И БРНО В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ

«KONCERT PRO UKRAJINU» - БОЛЬШОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПРАГЕ И БРНО В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ

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Kochy
09 июля
15:53
252
15 июля - Прага, Divadlo HYBERNIA (Nám. Republiky 3/4, Praha 1) 17 июля - Брно, SONO Centrum (Veveří 113, Brno) “Koncert pro Ukrajinu” объединит сердца всех украинцев, которые находятся за пределами Украины.

«KONCERT PRO UKRAJINU» - БОЛЬШОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПРАГЕ И БРНО В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ

В концерте примут участие следующие украинские исполнители: Александр Пономарёв, Ирина Федышин и Михаил Хома (Dzidzio).

Собранные средства будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.  

Поддержите Украину – покупайте билеты и приходите послушать украинскую песню.

Билеты здесь: ticket-online.cz



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