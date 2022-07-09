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Украинская группа THE HARDKISS выступит с благотворительным концертом в Праге.

Украинская группа THE HARDKISS выступит с благотворительным концертом в Праге.

Партнер рубрики:
Kochy
10 июля
19:08
131
Украинская группа THE HARDKISS 31 июля выступит с благотворительным концертом в Retro Music Hall в Праге.

Украинская группа THE HARDKISS выступит с благотворительным концертом в Праге.

31.07.2022 -ПРАГА, Retro Music Hall (Francouzská 75/4, Praha 2)

THE HARDKISS — Группа из Киева с огромным количеством ценителей

В музыке THE HARDKISS гармонично смешиваются рок, поп и электронная музыка. Группа создана в 2011 году и постоянно развивается – творчество приобретает новые смыслы, оставаясь при этом одновременно трогательным и драйвовым, мощным и нежным.

Живые выступления группы – это настоящий rock'n'roll с насыщенным звучанием, невероятным вокалом Юлии Саниной и энергетикой то фестиваля или рейва, то душевного концерта, где зритель оказывается наедине с группой!

Музыку и лирику пишут основатели группы Юлия Санина и Валерий Бебко, из-за чего в песнях ощущаются 100% откровенности и искренности.

THE HARDKISS – главный лауреат национальной музыкальной премии YUNA: 34 номинаций и 16 статуэток за 11 лет существования команды.

Приходите на концерт ощутить дух современной музыки, которой гордится вся Украина.

Часть средств от продажи билетов будет направлена на нужды ВСУ и гуманитарную помощь вынужденным переселенцам.

Билеты здесь: https://www.ticket-online.cz/the-hardkiss#/



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