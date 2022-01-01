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На стене дома в Праге 8 появился гигантский рисунок

На стене дома в Праге 8 появился гигантский рисунок

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
23 июля
08:07
69
На стене панельного дома в Карлине недавно появился гигантский рисунок, созданный немецким художественным дуэтом Innerfields в рамках фестиваля Wall Street. В праздничные дни и в начале сентября художники преобразят еще четыре фасада на улицах города.

На стене дома в Праге 8 появился гигантский рисунок

Немецкие художники создали реалистичное изображение человека, которому в лицо летит планета Земля.

Графика называется Calling, и ее послание предупреждает нас о чрезмерной зависимости человечества от потребления цифрового контента. Это символ того, что Земля уже раздает нам пощечины, чтобы мы очнулись. Рисунок можно посмотреть на доме на улице K Olympiku, возле остановки общественного транспорта Invalidovna. 

«Это призыв проснуться. Мы так увлеклись игрой потребительства и отвлечения внимания, что Земля уже раздает нам пощечины, чтобы мы очнулись. Штормы, наводнения, землетрясения, пожары... изменение климата. Просыпайтесь, услышьте, берите на себя ответственность, начинайте заботиться о планете. Изображенный парень уже стоит в воде по пояс, вот он роняет блютуз-гарнитуру и наконец отрывается от телефона, сейчас он слышит действительно важный звонок», — описали работу авторы на сайте фестиваля. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

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