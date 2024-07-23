Куда пойти с 22 по 29 июля: фестивали, экскурсии и шоу в Чехии

НОЧЬ В ЗООПАРКЕ ДЕЧИНА
Когда: 22 и 29 июля
Кемпинг и жареные сосиски — идеальный досуг для детей на летних каникулах. Мероприятие предназначено для детей-школьников, начиная с тех, кто только закончил первый класс до детей 13 лет. Они смогут провести ночь в большой палатке прямо на территории зоопарка, разжечь походный костер, прогуляться по зоопарку с фонариками и более тесно пообщаться с животными.
Стоимость: 700 крон/1 человек
ГОНКА НА ТРАКТОРАХ В ДЕРЕВНЕ ЖЕБНИЦЕ
Когда: 23 июля
В субботу, 23 июля, в деревне Жебнице состоится 19-е по счету гонки на тракторах. Ежегодно в гонках участвует около 70 машин. Трасса частично состоит из асфальтового участка с элементами бездорожья протяженностью около 400 метров.
Стоимость: бесплатно
КИНОСТУДИЯ «БАРРАНДОВ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ
Когда: 23 и 24 июля
Экскурсии для публики всегда доступны каждую субботу в 10:00 и воскресенье в 14:00, на чешском и английском языках. Экскурсии начинаются с выставочного пространства Filmpoint, которое находится прямо в главном здании киностудии «Баррандов» по адресу Kříženeckého nám. 322/5. Вход на саму выставку находится в центре главного здания.
Стоимость: 300 крон/1 человек
ШОУ MAGICKÁ FONTÁNA 2022
Когда: С 3 июня по 27 августа
Великолепное культурное представление под открытым небом сочетает в себе новый цирк и современные технологические эффекты с монументальной работой чешского изобретателя Франтишека Кржижика.
Зрителей ждут естественная комбинация огня и воды, а также зажигательные выступления танцоров света и огненных акробатов.
Стоимость: 1150 крон
ЛЕТНИЙ ШЕКСПИРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ПРАГЕ
Когда: 22, 23, 25-29 июля
Летний шекспировский фестиваль — старейшее и крупнейшее театральное представление под открытым небом в Европе, на котором представлены произведения Уильяма Шекспира.
Стоимость: от 790 крон
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