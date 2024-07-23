Куда пойти с 22 по 29 июля: фестивали, экскурсии и шоу в Чехии

Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

НОЧЬ В ЗООПАРКЕ ДЕЧИНА

Когда: 22 и 29 июля

Кемпинг и жареные сосиски — идеальный досуг для детей на летних каникулах. Мероприятие предназначено для детей-школьников, начиная с тех, кто только закончил первый класс до детей 13 лет. Они смогут провести ночь в большой палатке прямо на территории зоопарка, разжечь походный костер, прогуляться по зоопарку с фонариками и более тесно пообщаться с животными.

Стоимость: 700 крон/1 человек

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ГОНКА НА ТРАКТОРАХ В ДЕРЕВНЕ ЖЕБНИЦЕ

Когда: 23 июля

В субботу, 23 июля, в деревне Жебнице состоится 19-е по счету гонки на тракторах. Ежегодно в гонках участвует около 70 машин. Трасса частично состоит из асфальтового участка с элементами бездорожья протяженностью около 400 метров.

Стоимость: бесплатно

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КИНОСТУДИЯ «БАРРАНДОВ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ

Когда: 23 и 24 июля

Экскурсии для публики всегда доступны каждую субботу в 10:00 и воскресенье в 14:00, на чешском и английском языках. Экскурсии начинаются с выставочного пространства Filmpoint, которое находится прямо в главном здании киностудии «Баррандов» по адресу Kříženeckého nám. 322/5. Вход на саму выставку находится в центре главного здания.

Стоимость: 300 крон/1 человек

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ШОУ MAGICKÁ FONTÁNA 2022

Когда: С 3 июня по 27 августа

Великолепное культурное представление под открытым небом сочетает в себе новый цирк и современные технологические эффекты с монументальной работой чешского изобретателя Франтишека Кржижика.

Зрителей ждут естественная комбинация огня и воды, а также зажигательные выступления танцоров света и огненных акробатов.

Стоимость: 1150 крон

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ЛЕТНИЙ ШЕКСПИРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В ПРАГЕ

Когда: 22, 23, 25-29 июля

Летний шекспировский фестиваль — старейшее и крупнейшее театральное представление под открытым небом в Европе, на котором представлены произведения Уильяма Шекспира.

Стоимость: от 790 крон

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