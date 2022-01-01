«Ночь ученых» пройдет в Чехии 30 сентября

В ночь с 30 сентября на 1 октября исследовательские центры, научные организации и университеты по всей Чехии приглашают гостей на воркшопы, лекции, экскурсии и эксперименты.

«Ночь ученых» — событие, в один вечер оживляющее сотни научных корпусов, в которые не могут попасть обычные смертные. Посетители смогут посетить лаборатории, аудитории, провести много интересные экспериментов и изучить актуальные научные темы. Приглашаются дети, взрослые, пожилые люди, все, кто увлечен наукой. Познакомьтесь с нашими учеными и они научат вас любить науку.

В Чехии Ночь ученых проводится с 2005 года и представлена ​​чешскими университетами, научными институтами, обсерваториями и другими учреждениями. Мероприятие в настоящее время находится под национальной координацией Остравского университета и VŠB - Технического университета в Остраве. В 2020 году вышеупомянутым университетам удалось выиграть престижный европейский проект Марии Кюри-Склодовской, благодаря чему Чешская ночь ученых также присутствует на карте Европы.

Программа мероприятия размещена на сайте «Ночь ученых»