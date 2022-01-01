В Праге пройдет фестиваль «летающих» пивоваров NOMAD BEER FESTIVAL

​9 и 10 сентября в Праге пройдет NOMAD BEER FESTIVAL 2022 — фестиваль «летающих» или кочевых пивоваров. Так называют пивоварни, у которых нет собственного производства. Как правило, это энтузиасты, которые зависят от свободных мощностей классических пивоварен, в которых варят пиво либо сами, либо с помощью местного пивовара.

Более 20 так пивоварен предложат продегустировать различные сорта пенного напитка исключительно из стеклянного бокала. На фестивале будет много отличной музыки и различных видов закусок.

Фестиваль пройдет в пятницу, 9 сентября, с 14:00 до 22:00 и в субботу, 10 сентября, с 10:00 до 22:00 на открытых площадках Пражского рынка в Голешовице. Вход на фестиваль и сопутствующая культурная программа будут бесплатными, но условием дегустации пива будет покупка нашей стеклянной кружки 0,3 л. Вместе с дегустационной картой фестиваля билет будет стоить 100 крон. Одну и ту же кружку можно использовать в оба дня фестиваля.

Подробная информация о фестивале размещена на сайте https://www.nomadbeerfestival.cz/