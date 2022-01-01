Карлов мост в Праге вошел в число самых красивых достопримечательностей мира

Пользователи Tripadvisor назвали средневековый мост «красивым» в более чем 10 000 отзывах, это больше восторженных отзывов, чем у любой другой достопримечательности чешской столицы.

В рейтинге, составленном туристической компанией Kuoni, использовался эмпирический подход: подсчитывалось, сколько раз пользователи сайта Tripadvisor использовали слово beautiful («красивый») по отношению к конкретному туристическому месту. Карлов мост в Праге занял шестое место в списке самых красивых достопримечательностей главных городов мира.

Использование английского слова в качестве критерия создает некоторую предвзятость в исследовании, и девять из 20 лучших достопримечательностей, перечисленных в списке, оказались в англоязычных странах.

По состоянию на июнь, когда проводился опрос, Карлов мост назвали красивым 10 870 пользователей Tripadvisor.

Центральный парк Нью-Йорка занял первое место в списке Kuoni — его «похвалили» 22 800 раз. Следующие два места заняли фонтаны. Фонтан Треви в Риме упоминается 18 282 раза, а фонтаны «Белладжио» в Лас-Вегасе — 16 750 раз. Пятерку лидеров замыкают две церкви: базилика Святого Семейства в Барселоне (16 158 упоминаний) и парижский собор Нотр-Дам (12 930 упоминаний). Об Эйфелевой башне было всего 11 742 комментариев со словом «beautiful».

Хотя Староместская площадь в Праге не попала в рейтинг, ее назвали красивой 8 588 пользователей Tripadvisor, в то время как 4 862 человека были поражены Пражским Градом и 4 224 человека — Собором Святого Вита. Красоту Старой ратуши и Астрономических часов оценили 2962 пользователя.

Источник: expats.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день