Фестиваль вина на Стрелецком острове

19 и 20 августа Стрелецкий остров вновь превратится в остров вина. На этот раз на фестивале будут присутствовать виноделы старого и нового света, чью продукцию обычно сложно найти.

Например, на фестивале будут представлены вина из Новой Зеландии, Южной Африки, Канады, Грузии, Сицилии, Португалии, Франции, Австрии, Португалии, Словакии.

Остановитесь на бокальчик вина во время прогулки по Праге. Лучшие вина со всего мира ждут вас, чтобы попробовать их.

Дегустация сопровождается приятной живой музыкой, а впечатления дополняются современной гастрономией и тематическими конкурсами на сцене.

Источник: festivaljakvino.cz