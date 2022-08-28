Signal Festival 2022 пройдет в Праге с 13 по 16 октября

Signal Festival 2022 пройдет с четверга, 13 октября, по воскресенье, 16 октября, на улицах Праги. Посетители увидят видеомэппинг, проекции и захватывающие дух инсталляции.

Фестиваль Signal отмечает 10-летие. Он сочетает в себе современное визуальное искусство, городское пространство и современные технологии. Фестиваль превращает фасады зданий и ночные улицы в проекционный экран под открытым небом и показывает Прагу в другом свете. За время своего существования фестиваль привлек более 3 миллионов посетителей и помог создать 90 оригинальных произведений искусства. Он поддерживает самое молодое поколение чешских художников. Художникам нравится пробовать новые форматы и объекты.

Источник: signalfestival.com



