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НАГЛЯДНО: Вместо портрета — огромное зеркало? В среду Стену Леннона в Праге перекрасили

НАГЛЯДНО: Вместо портрета — огромное зеркало? В среду Стену Леннона в Праге перекрасили

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
08 сентября
13:15
1753
Популярная достопримечательность, расположенная на Малой Стране в Праге, теперь выглядит иначе. В рамках проекта «Стена свободы и энергии» двадцать девять художников со всей Европы преобразили ее в среду.

НАГЛЯДНО: Вместо портрета — огромное зеркало? В среду Стену Леннона в Праге перекрасили

На 35-метровой стене основной акцент был на портрете певца Джона Леннона, но новым центральным элементом нынешней версии является зеркало, в котором «все посетители являются частью произведения искусства».

Напишите в комментарих, а как вы относитесь к таким переменам?
 

Источник: novinky.cz

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