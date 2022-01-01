НАГЛЯДНО: Вместо портрета — огромное зеркало? В среду Стену Леннона в Праге перекрасили

08 сентября
13:15
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Популярная достопримечательность, расположенная на Малой Стране в Праге, теперь выглядит иначе. В рамках проекта «Стена свободы и энергии» двадцать девять художников со всей Европы преобразили ее в среду.
На 35-метровой стене основной акцент был на портрете певца Джона Леннона, но новым центральным элементом нынешней версии является зеркало, в котором «все посетители являются частью произведения искусства».
Напишите в комментарих, а как вы относитесь к таким переменам?
Источник: novinky.cz
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