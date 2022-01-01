В Праге стартовал арт-фестиваль Prague Art Week

Организаторы выбрали дату, чтобы внести свой вклад в председательство Чехии в Совете Европейского Союза с программой и предложить ее, например, иностранным гостям, которые приедут в Чешскую Республику по этому случаю.
Более 50 мест по всей Праге приглашают посетителей на насыщенную художественную программу. В дни фестивальных выходных 10 и 11 сентября крупные заведения готовили для посетителей либо бесплатный вход, либо льготный вход. С понедельника, 12 сентября, по четверг, 15 сентября, организаторы предлагают посетить небольшие частные галереи, которые плотно представлены в отдельных районах города, в отдельные дни фестиваля.
Сегодня частью церемонии открытия станет объявление и награждение десяти художников из галереи Artefin, участвующих в открытом конкурсе на лучшее цифровое произведение искусства (NTF). Его цель — поддержать творчество прогрессивных художников и создание оригинальных цифровых произведений искусства. Победившие работы будут проданы с аукциона в течение фестивальной недели, а выручка от аукциона будет передана на благотворительность.
Организаторов фестиваля вдохновили подобные события в мире. В Чехии проходит Brno Art Week, имеющая более чем десятилетнюю традицию, первоначально она называлась Неделей художественной культуры, но была переименована именно из-за объединения названия с аналогичными зарубежными мероприятиями.
Организатором Prague Art Week выступает издательство ArtAntiques Media, которое издает журнал Art Antiques и портал Art+, посвященный рынку искусства.
Источник: ceskenoviny.cz
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