В Праге стартовал арт-фестиваль Prague Art Week

Первый год международного фестиваля визуальных искусств Prague Art Week 22 начнется сегодня вечером на Новой сцене Национального театра.В течение недели для посетителей откроются двери галерей, музеев и художественных институций. Серии лекций и мастер-классов пройдут в Суперстудии на Новой сцене, в которых примут участие как отечественные, так и зарубежные гости.

Организаторы выбрали дату, чтобы внести свой вклад в председательство Чехии в Совете Европейского Союза с программой и предложить ее, например, иностранным гостям, которые приедут в Чешскую Республику по этому случаю.

Более 50 мест по всей Праге приглашают посетителей на насыщенную художественную программу. В дни фестивальных выходных 10 и 11 сентября крупные заведения готовили для посетителей либо бесплатный вход, либо льготный вход. С понедельника, 12 сентября, по четверг, 15 сентября, организаторы предлагают посетить небольшие частные галереи, которые плотно представлены в отдельных районах города, в отдельные дни фестиваля.

Сегодня частью церемонии открытия станет объявление и награждение десяти художников из галереи Artefin, участвующих в открытом конкурсе на лучшее цифровое произведение искусства (NTF). Его цель — поддержать творчество прогрессивных художников и создание оригинальных цифровых произведений искусства. Победившие работы будут проданы с аукциона в течение фестивальной недели, а выручка от аукциона будет передана на благотворительность.

Организаторов фестиваля вдохновили подобные события в мире. В Чехии проходит Brno Art Week, имеющая более чем десятилетнюю традицию, первоначально она называлась Неделей художественной культуры, но была переименована именно из-за объединения названия с аналогичными зарубежными мероприятиями.

Организатором Prague Art Week выступает издательство ArtAntiques Media, которое издает журнал Art Antiques и портал Art+, посвященный рынку искусства.

Источник: ceskenoviny.cz

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