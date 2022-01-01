22 бесплатных мероприятия в Праге в октябре 2022 года. Фестивали, экскурсии и фильмы

30 сентября
13:07
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Что посетить бесплатно в Праге в октябре 2022 года? Выбирайте мероприятия и читайте подробности по ссылке!
- 1 октября в 11:00 – Прогулка с гидом по Ольшанскому кладбищу. Участники встречаются перед главными воротами (остановка трамвая Olšanské hřbitovy).
- 10 октября в 13:00 – Прогулка по Виноградскому кладбищу. Встреча также у главных ворот кладбища (трамвайная остановка Vinohradské hřbitovy).
- До 2 октября – Landscape Festival
- До 6 октября – День архитектуры
- До 4 октября – Фестиваль кино и архитектуры
- С 5 по 8 октября – Фестиваль, посвященный экосоциальному дизайну и искусству
- 2 октября с 10:00 до 18:00 – Фестиваль изысканных вкусов
- С 5 по 8 октября – Выставка перед аукционом AVU для Украины
- 7 октября в 19:00 – FOR (Č) ART: Дебаты с авторами публикации «Город для всех», Atrium Žižkov
- 11–12 октября – Акция «Живые ремесла», где можно посмотреть на процесс работы мастеров и задуматься о будущей карьере в разных сферах ремесел
- 12 октября в 19:00 – Концерт Wet Scores for Listening, Студия «Альта»
- 13 октября в 14:30 — Прогулка по Ольшанскому кладбищу, посвященная известным женщинам.
- 13 октября — SIGNAL-Фестиваль в Праге. Световое шоу
- 14 октября в 18:00 — Фильм «На пороге рая» на английском языке с чешскими субтитрами
- 15 октября в 09:00 Экскурсия — Фолиманка. Площадь бункера составляет 1332 кв. м (у него один этаж), и, таким образом, он является самым большим подземным сооружением на территории Праги 2. Вместимость убежища составляет 1300 человек.
- 15 октября в 10:00 – Начнется Международный день археологии 2022 в FF UK. Вас ждет множество мастер-классов, лекций и раскрытие тайн науки под названием археология.
- 19 октября в 18:30 – PRO (Č) UMĚNÍ – экскурсия с гидом. Воспользуйтесь последней возможностью присоединиться к экскурсии по интерактивной выставке — путеводителю по изобразительному искусству PRO (Č) UMĚNÍ в присутствии куратора Фучика.
- 21 октября в 16:00 – Прогулка с гидом по Вышеградскому кладбищу. Участники встречаются перед входом в базилику sv. Petra a Pavla.
- 21 октября в 18:30 – Фильм "Человек с тремя талантами". В центре внимания – личность Влади Шмейкала.
- 26 октября в 14:30 – Прогулка по Ольшанскому кладбищу, посвященная работам скульпторов Прахнера, Макса и Платцера или скульптора Йозефа Малинского. Участники встречаются у ворот часовни св. Роха (трамвайная и автобусная остановка Olšanské náměstí).
- 27 октября в 14:30 – Прогулка по Ольшанскому кладбищу и знакомство с биографией личностей, связанных с событиями 1918 года. Участники встречаются у главных ворот на кладбище (остановка трамвая Olšanské hřbitovy).
- 29–30 октября с 10:00 до 18:00 – Dyzajn market, Выставочный центр в Голешовице. Крупнейшее и наиболее посещаемое мероприятие выходного дня в Чехии, где можно не только увидеть авторские дизайн-работы, но и купить их.
Источник: protisedi.cz
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