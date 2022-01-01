Depeche Mode выступят в Праге 30 июля 2023 года

Британская группа Depeche Mode выступит в столице Чехии в 2023 году. В рамках тура в поддержку альбома Memento Mori концерт состоится в пражских Летнянах 30 июля. Билеты стоимостью от 1690 крон поступят в продажу 10 октября.

Подробности запланированного тура были объявлены Depeche Mode в Берлине. Ему будет предшествовать релиз альбома Memento Mori, который запланирован на весну следующего года.

Дэйв Гаан и Мартин Гор, два участника группы, объявили, что концертный тур начнется 23 марта 2023 года со специальной серии выступлений на аренах Северной Америки. Он будет включать концерты в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Торонто. Впоследствии, 16 мая, группа отправится в тур по европейским странам.

«Мы начали работать над всем проектом в начале пандемии, и его темы были напрямую навеяны этим временем. После смерти нашего товарища по команде Энди Флетчера мы решили продолжить, поскольку мы уверены, что он хотел бы этого. Это придало проекту больше смысла», — рассказал клавишник и гитарист Мартин Гор.

Певец Дэйв Гаан добавил: «Энди бы понравился альбом. Мы очень хотим поделиться им с вами. Нам не терпится представить его вам на концертах в следующем году».

Memento Mori станет девятнадцатым туром Depeche Mode и первым более чем за пять лет. Финальная серия концертов Global Spirit Tour 2017–2018 годов была самой продолжительной на сегодняшний день и входила в число наиболее прибыльных туров года. Группа выступила перед более чем тремя миллионами поклонников на 130 концертах в Европе и Северной Америке. Memento Mori станет пятнадцатым студийным альбомом Depeche Mode.

Источник: novinky.cz