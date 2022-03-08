В Праге открывается Signal Festival

Движущиеся фасады зданий и выставка уничтоженных во время войны в Украине автомобилей. Таков в этом году фестиваль визуальных искусств в чешской столице Signal Festival. Он начнется в четверг, 13 октября, и продлится до воскресенья, 16 октября.

«Для фестиваля Signal в этом году мы подготовили 14 совершенно новых инсталляций и одну, которую мы воскресили, потому что это была самая популярная инсталляция первого года фестиваля от канадских художников Cloud», — рассказывает директор Signal Festival Мартин Пошта.

Новинкой этого года станет новый маршрут. «Мы вернемся в базилику Святой Людмилы и спустимся во Вршовице к костелу Святого Вацлава на площади Святополка Чеха», — уточняет он.

Фестиваль также объединит усилия с несколькими учреждениями. Все желающие смогут посетить новую выставочную площадку Kunsthalle Praha или Центр архитектуры и градостроительства (CAMP).

Помимо визуального искусства, в рамках фестиваля также будет представлена ​​выставка дизайнера Максима Вельчовского, который будет вспоминать подлинные истории людей, пострадавших во время войны в Украине.

«После начала войны мы подумали, что важно помнить об этом, когда она закончится. Но, к сожалению, война все еще идет, поэтому тема будет еще более актуальной», — говорит Максим Вельчовский и приглашает посетить инсталляцию уничтоженных во время войны автомобилей на Марианской площади в Праге.

В пятницу вечером с 20:00 до полуночи также можно будет посетить мобильную студию Radiožurnál R-Stream в здании Клементинума на Марианской площади.

Источник: irozhlas.cz