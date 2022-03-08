Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Культура
В Праге открывается Signal Festival

В Праге открывается Signal Festival

Партнер рубрики:
Kochy
13 октября
19:52
376
Движущиеся фасады зданий и выставка уничтоженных во время войны в Украине автомобилей. Таков в этом году фестиваль визуальных искусств в чешской столице Signal Festival. Он начнется в четверг, 13 октября, и продлится до воскресенья, 16 октября.

В Праге открывается Signal Festival

«Для фестиваля Signal в этом году мы подготовили 14 совершенно новых инсталляций и одну, которую мы воскресили, потому что это была самая популярная инсталляция первого года фестиваля от канадских художников Cloud», — рассказывает директор Signal Festival Мартин Пошта.

Новинкой этого года станет новый маршрут. «Мы вернемся в базилику Святой Людмилы и спустимся во Вршовице к костелу Святого Вацлава на площади Святополка Чеха», — уточняет он.

Фестиваль также объединит усилия с несколькими учреждениями. Все желающие смогут посетить новую выставочную площадку Kunsthalle Praha или Центр архитектуры и градостроительства (CAMP).

Помимо визуального искусства, в рамках фестиваля также будет представлена ​​выставка дизайнера Максима Вельчовского, который будет вспоминать подлинные истории людей, пострадавших во время войны в Украине.

«После начала войны мы подумали, что важно помнить об этом, когда она закончится. Но, к сожалению, война все еще идет, поэтому тема будет еще более актуальной», — говорит Максим Вельчовский и приглашает посетить инсталляцию уничтоженных во время войны автомобилей на Марианской площади в Праге.

В пятницу вечером с 20:00 до полуночи также можно будет посетить мобильную студию Radiožurnál R-Stream в здании Клементинума на Марианской площади.

Источник: irozhlas.cz



читайте по теме
Assets
15 сентября
09:10
1911
Общество
Пражский рынок превратится в Мекку для современных мастеров
Assets
06 сентября
11:05
1722
Культура
В Праге пройдет фестиваль «летающих» пивоваров NOMAD BEER FESTIVAL
Assets
30 августа
13:15
1501
Культура
Signal Festival 2022 пройдет в Праге с 13 по 16 октября
Assets
08 августа
17:41
1719
Культура
Фестиваль вина на Стрелецком острове
Последние новости:
Assets
13 октября
19:27
287
Экономика
Чехи стали еще активнее покупать продукты со скидками
Assets
13 октября
16:01
440
Общество
Мужчина хотел продать в Чехии поддельные часы за 300 тысяч крон
Assets
13 октября
15:07
494
Общество
Прага ограничила отопление в своих зданиях до 22 градусов. Как будут экономить муниципальные районы?
Assets
13 октября
13:02
340
Общество
idnes.cz: Илон Маск отрицает, что созванивался с Путиным по поводу Украины
Assets
13 октября
12:27
671
Общество
Чешские СМИ сообщили, что в Словакии на бегуна набросился медведь
Assets
13 октября
12:03
849
Общество
Минфин Чехии: расходы на украинских беженцев будут ниже ожидаемых. Они быстро приступили к работе
Assets
13 октября
11:28
612
Общество
Куда пойти с 15 по 21 октября: выставки, фестивали и концерты в Чехии
Assets
13 октября
10:26
941
Экономика
Цены на топливо в Чехии значительно выросли за последнюю неделю
Assets
13 октября
09:07
1224
Общество
Пражская Летна попала в топ-50 самых крутых районов в мире
Assets
12 октября
19:27
1832
Экономика
Правительство Чехии утвердило программу восстановления Украины


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы