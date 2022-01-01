ФОТО: Художник создал изображения из оцифрованных данных о Праге

19 октября
12:08
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Казалось бы, скучные данные о том, как живут люди в Праге, — неужели из них можно сотворить объект искусства?
Данные обработала крупнейшая зарубежная звезда Signal Festival, художник цифровой графики Рефик Анадол. Теперь его уникальные работы можно увидеть в Пражском институте планирования и развития.
Источник: seznamzpravy.cz
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