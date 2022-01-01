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ФОТО: Художник создал изображения из оцифрованных данных о Праге

ФОТО: Художник создал изображения из оцифрованных данных о Праге

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
19 октября
12:08
95
Казалось бы, скучные данные о том, как живут люди в Праге, — неужели из них можно сотворить объект искусства?

ФОТО: Художник создал изображения из оцифрованных данных о Праге

Данные обработала крупнейшая зарубежная звезда Signal Festival, художник цифровой графики Рефик Анадол. Теперь его уникальные работы можно увидеть в Пражском институте планирования и развития.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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