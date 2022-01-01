В Праге 28 октября после реконструкции открывается Музей Армии

Первоначально предполагалось, что реконструкция музея будет стоить около 724 млн крон, но дополнительные работы увеличили цену на 192 млн крон.
Например, в музее появился новый вход, который ведет под первоначальный двор. В подвале со стеклянным потолком находится ресепшен, откуда посетители могут попасть к экспонатам или подняться на лифте в кафе. Доступ к музею также будет возможен с велосипедной дорожки с задней стороны здания. В общей сложности в музее более 5 000 квадратных метров выставочной площади.
Экспозиция разделена на семь основных частей. Специалисты Военно-исторического института, в ведении которого находится музей, хотели, чтобы уникальные предметы из их коллекции стали центром экспозиции. Они решили не следовать методам, применяемым сегодня в музеях, которые отходят от традиционной концепции и заменяют физические экспонаты аудиовизуальными технологиями.
На выставке будет представлено уникальное средневековое оружие и показаны сцены известных сражений, в том числе битвы при Креси 1346 года, в которой пал чешский король Ян Люксембургский. Несколько разделов выставки рассказывают о Первой мировой войне и появлении Чехословакии. В том числе посетители смогут пройти по демонстрации фронтовой траншеи и узнать больше о межвоенном периоде.
Обширные пространства посвящены Второй мировой войне и сражениям на всех фронтах, где действовали чехословацкие солдаты. В этой части также рассказывается об убийстве одного из активных деятелей нацистской Германии Рейнхарда Гейдриха.
Источник: ceskenoviny.cz
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