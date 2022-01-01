В Праге 28 октября после реконструкции открывается Музей Армии

Музей Армии (Armádní muzeum), или Военный музей, откроется в Праге на Жижкове 28 октября после нескольких лет реконструкции. Он предложит посетителям новую экспозицию, отражающую военную историю территории Чехии от расселения славянских племен до наших дней. Выставочная площадь музея после реконструкции увеличилась в три раза.

Первоначально предполагалось, что реконструкция музея будет стоить около 724 млн крон, но дополнительные работы увеличили цену на 192 млн крон.

Например, в музее появился новый вход, который ведет под первоначальный двор. В подвале со стеклянным потолком находится ресепшен, откуда посетители могут попасть к экспонатам или подняться на лифте в кафе. Доступ к музею также будет возможен с велосипедной дорожки с задней стороны здания. В общей сложности в музее более 5 000 квадратных метров выставочной площади.

Экспозиция разделена на семь основных частей. Специалисты Военно-исторического института, в ведении которого находится музей, хотели, чтобы уникальные предметы из их коллекции стали центром экспозиции. Они решили не следовать методам, применяемым сегодня в музеях, которые отходят от традиционной концепции и заменяют физические экспонаты аудиовизуальными технологиями.

На выставке будет представлено уникальное средневековое оружие и показаны сцены известных сражений, в том числе битвы при Креси 1346 года, в которой пал чешский король Ян Люксембургский. Несколько разделов выставки рассказывают о Первой мировой войне и появлении Чехословакии. В том числе посетители смогут пройти по демонстрации фронтовой траншеи и узнать больше о межвоенном периоде.

Обширные пространства посвящены Второй мировой войне и сражениям на всех фронтах, где действовали чехословацкие солдаты. В этой части также рассказывается об убийстве одного из активных деятелей нацистской Германии Рейнхарда Гейдриха.

Источник: ceskenoviny.cz

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