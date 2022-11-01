Рождественские ярмарки в Праге — 2022: когда и где они откроются?

Волшебные рождественские ярмарки пройдут на пражских площадях, например на Староместской площади, площади Республики, Вацлавской площади и площади Мира. Организаторы подготовят традиционные закуски и деликатесы, изделия ручной работы на продажу и согревающие напитки, такие как горячий шоколад и пряный сваржак (глинвейн).

На ярмарках можно приобрести милые рождественские игрушки и выбрать подарки из широкого ассортимента украшений, зимней одежды и аксессуаров. Такие рынки — прекрасная альтернатива торговым центрам и аутлетам для большой праздничной закупки.

Рождественская ярмарка на Староместской площади — 2022 (Staroměstské náměstí) будет проходить каждый день с 26 ноября 2022 года по 6 января 2023 года. Торговые киоски открыты с 10:00 до 22:00, киоски с едой чуть дольше — до 24:00. В течение всего периода работы ярмарки гостей ждет развлекательная программа на большой сцене, где обычно проходят театральные постановки, концерты, выступления детских и фольклорных ансамблей. Для детей подготовят вертеп, демонстрацию традиционных народных ремесел, мини-зоопарк, мастер-классы и программу в канун Дня Святого Николая и Нового года.

Ярмарка на площади Республики — 2022 (náměstí Republiky) будет проводиться каждый день с 25 ноября до 24 декабря с 10:00 до 19:00. На рынке вы найдете широкий выбор товаров на рождественскую тематику, адвентные венки и традиционные блюда, такие как пражская ветчина, печеные каштаны, глинтвейн и рождественское печенье.

Рождественская ярмарка на площади Мира (náměstí Míru) будет проходить с 20 ноября до 24 декабря 2022 года каждый день с 10:00 до 19:00. Прямо перед костелом Святой Людмилы разместится много ларьков с разнообразными рождественскими товарами: ветками омелы, венками, свечками и подсвечниками, игрушками, елочными украшениями, сладостями, адвент-календарями и различными изделиями чешских мастеров. Также здесь обычно проходят мастер-классы для детей, театральные представления и концерты.

Посетить ярмарку в Пражском Граде —​ 2022 (na Pražském hradě) на площади У Святого Йиржи можно будет с 23 ноября 2022 года по 6 января 2023 года. С понедельника по четверг ярмарка будет открыта с 9:00 до 18:00, а с пятницы по воскресенье на час дольше — до 19:00. Этот рынок предлагает качественные товары от проверенных продавцов и выделяется не только прекрасным расположением, но и неповторимой атмосферой.

Рождественская ярмарка в пешеходной зоне у метро «Андел»​ 2022 (Vánoční trhy na pěší zóně Anděl 2022) будет проходить с 24 ноября по 24 декабря. Посетители могут рассчитывать на широкий ассортимент рождественских товаров, изделий традиционных ремесел, сельскохозяйственных продуктов и закусок. Торжественное включение гирлянды на елке состоится в первое воскресенье Адвента.

Источник: praguest.com

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